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呱吉二度槓上陳沂 「為了流量什麼都做就是垃圾」

台北市前議員「呱吉」邱威傑。（翻攝自IG）台北市前議員「呱吉」邱威傑。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅陳沂不斷在網路上發表對公視23億元預算遭刪的看法，她認為「我真的不需要公視」所以預算被刪她也無感，但台北市前議員「呱吉」邱威傑則認為陳沂沒文化。陳沂質疑「不看公視等於沒文化，又等於腦子有病？」更呵呵樂笑說自己不孤單，對此呱吉今（21）二度反擊，認為「網紅當然要流量，但為了流量什麼都做就是垃圾」，更在社群貼了陳沂的一段留言，上頭寫著「網紅不就是流量在那邊走什麼心」。

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呱吉今天除了發文之外，也不忘附上一張圖片，上頭寫著「我們不一樣」，呱吉說自己昨天一直在想，陳沂能罵他最難聽的是啥？想了半天都沒有答案，坦言「我蠻失望的」。話鋒一轉，呱吉認為大部分網紅都有檯面上的人設，但自己有個原則「不敢當面講的也不在網路上說」。

網紅陳沂。（翻攝自IG）網紅陳沂。（翻攝自IG）

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呱吉表示自己沒有小帳（小帳號）也不發限友文（僅限好友可看的文章），從不刪除自己發文也不封鎖任何網友，「我不是完人，我犯很多錯，但至少我不會有這種表裡不一的問題」。曾經擔任市議員的呱吉表示，政治立場不一樣沒關係，批評台灣不好、彼此求進步也可以，但不要變成唱衰和刁難，更不要為了流量去找爭議話題。

最後，呱吉說：「我不喜歡的都是這種作表面功夫，沒有真心的人。網紅當然要做流量，但為了流量什麼都做就是垃圾」。

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