「初音未來」首次登台大銀幕！《Gundam GQuuuuuuX》日本賣破5億

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣動漫迷有福了！日本動畫電影《機動戰士Gundam GquuuuuuX Beginning》、初音未來首次登上大銀幕的作品《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》將於2月底安排陸續上映，

由鶴卷和哉執導，庵野秀明與榎戶洋司擔任故事腳本的《Gundam GquuuuuuX》）與改編自人氣手遊的《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》分別以5億9800萬日幣（約台幣1.2億元）與3億700萬日幣（約台幣6300萬）的票房成績奪下上週日本票房冠亞軍，上述兩部作品皆由羚邦取得代理發行權。

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《機動戰士 Gundam GQuuuuuuX Beginning》海報。（羚邦提供）

儘管票房上有明顯差距，位居第二的《劇場版 世界計畫：崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》雖然在總票房數字不如《Gundam GQuuuuuuX》，但以全日本戲院總廳數148家來計算，觀影人數超過23萬的《劇場版 世界計畫》單廳平均收入超過207萬，勝過《Gundam GQuuuuuuX 》的單廳約159.5萬的收入。

《機動戰士 Gundam GQuuuuuuX Beginning》敘述生活在太空殖民地的平凡高中少女天手讓葉在遇到戰爭難民少女涅安之後，被捲入了非法MS決鬥競技：《戰團對決》中，她駕駛「GQuuuuuuX」投入激烈的戰鬥，卻在此時，一架被宇宙軍追緝的神秘鋼彈與其駕駛員修司意外出現在讓葉面前，這架鋼彈與駕駛它的少年究竟為了什麼原因被宇宙軍追捕？為何會出現在這座太空殖民地？震撼的謎團將隨著修司的出現逐步被揭曉！

《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》改編自全球下載近4000萬次的超高人氣手遊，故事敘述星乃一歌偶然在唱片行聽到一首從未聽過的初音「新歌」，兩人相遇的全新故事就此展開。

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