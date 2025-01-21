富士電視台都不知情？受害者再+1「前主播怒揭噁心內幕」

中居正廣性醜聞纏身。（翻攝自x）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男星中居正廣性醜聞纏身，連帶扯出勾結富士電視台高層、要求後輩性朝貢一事，受害者不斷冒出。昨（20）日前主播、YTR青木歌音也指控曾被一名與富士電視台有關的男子性騷擾，對已損失50家贊助商的電視台來說無疑是雪上加霜。

前主播青木歌音指控，曾被製作富士電視台節目的高層性騷擾。（翻攝自IG、YT）

F級女主播青木歌音昔為付費頻道「Sky PerfecTV！」播報員，當時參與的節目的製作公司同時為富士電視台製作綜藝節目，所以工作人員自然會在富士電視台頻繁進出，當時有位節目製作高層時常強制說要送她回家或帶她吃飯，甚至會在眾人面前言語性騷擾，「給大家看看妳的胸部」，身為小職員的青木歌音只能隱忍不舒服的感受，陪笑回應。有次青木歌音憤怒反抗，結果慘遭冷凍處理，最終只能向高層低頭道歉，節目才得以繼續上。

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青木歌音爆料不只自己曾遭鹹豬手，事實上在富士電視台節目製作圈中，女職員遭遇性騷的次數多到幾乎成常態。身為首位實名爆料者，她也勇敢喊話：「我能做的就是揭露這個扭曲的電視業界背後的真相，讓外界對他們施壓，這是我發聲的目的」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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