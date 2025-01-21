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陳玉珍酸影視圈「丟掉要飯的碗」！網挖她曾曬學歷：跟中國要飯

陳玉珍大砍公視預算引發反彈。（資料照）陳玉珍大砍公視預算引發反彈。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍先前提案刪除公視23億預算，還酸影視從業人員是「要飯的」、「台灣影視產業想進軍國際市場，除非太陽從西邊升起」，儘管後來改刪1%，仍引爆影視圈怒火。有網友挖出陳玉珍過去曾獲中國國家教育會獎學金，公費就讀北京大學法學院，怒嗆「依她的邏輯：陳玉珍求學時不但是個要飯的，還是跟中國要飯的」。

《離島出版》創辦人何欣潔在臉書針對陳玉珍提案砍公視預算發表個人看法，卻引來陳玉珍留言，酸「丟掉那隻要飯的碗」，還說「一大堆人聽到要刪減預算，立刻奔走哭嚎，如喪考妣。這說明了，要期待他們壯大台灣影視產業，進軍國際市場，套一句老話，除非太陽從西邊升起。」表示這種沒有政府補貼就沒活幹的工作者的聯合聲明，一點都不嚇人、沒能耐。

立委陳玉珍過去曾秀出學歷。（翻攝自金門縣政府官網）立委陳玉珍過去曾秀出學歷。（翻攝自金門縣政府官網）

有網友翻出陳玉珍在1996年參加入學考試獲得中國國家教育會獎學金，以公費生身分就讀北京大學法學院，修習國際經濟法。對此，網友開嗆陳玉珍「依她的邏輯：陳玉珍求學時不但是個要飯的，還是跟中國要飯的」，還有人回應「現在還是呀！不然她那麼拚命幹嘛⋯⋯」、「學生時代就被共產黨洗腦栽培！回來台灣當臥底？根本就是匪諜來台灣亂的，民主社會對這種人卻無法可管？  」。

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