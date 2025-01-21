腦子有病看哪科？ 陳沂反擊呱吉

陳沂（右）也不忍了回嗆呱吉。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市前議員、網紅呱吉19日點名網紅「館長」陳之漢、陳沂和國民黨立委陳玉珍，對立法院17日審查114年度中央政府總預算案，表決通過藍白通案提案，刪減新台幣939億7500萬元評論惹議，呱吉怒轟：「沒文化的可怕，就在於他們對於自己的無知毫無概念。」建議3人快用交的健保費看醫生。

對於被呱吉批評沒文化，陳沂20日晚間發文反酸：「呱吉點名轟我沒文化，我是不知道原來只有看公視才是有文化啦，我只是說我不需要公視。不知道他哪裡得出的結論，說那我也不需要健保，反正我腦子有病也不去看醫生。所以不看公視等於沒文化，又等於腦子有病？」

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陳沂接著又說：「那慘了，沒看公視的各位，你們都是，我不孤單，然後，腦子有病要看哪科啊？可以刷健保嗎？呱吉比較有經驗希望能跟我分享。怎麼用健保？怎麼申請600萬政府補助？如果政府也給我幾百萬，我一定會出來跟呱吉同一陣線的！」

呱吉是在19日透過臉書發文嘲諷陳沂：「你也不需要健保，反正腦子有病你也不去看醫生啊！」更說台灣這幾年許多叫好叫座台劇都是公視出錢拍的，「我們與惡的距離、一把青和茶金、俗女養成記，這些都是公視作品，如果你連收視率這麼高的作品都沒看過，憑什麼在這邊聊文化該怎麼做？」

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