（連線專訪）喜劇天王樂當導演 班史提勒笑撇減少演出「仍然熱愛表演！」

Apple TV+ 影集《人生切割術》第2季上線維持首季的高評價。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕好萊塢喜劇天王班史提勒執導並監製Apple TV+ 影集《人生切割術》，第2季近期上線維持首季的高評價，已成為他影視作品中最受歡迎且備受讚譽的作品之一。被問到導戲如此成功，是否會因此減少演出、專注幕後工作，他坦言非常喜歡當導演，但強調「我仍然非常熱愛表演！只是最近更享受一次只專注於一件事情的感覺。」

《人生切割術》從2022年推出第1季後，就成為年度最受矚目的串流影集之一，不僅被譽為「燒腦神劇」，還獲得14項艾美獎提名並贏得兩項大獎。班回憶首次讀到劇本，便感受到這和他作為演員和導演超過30多年來接觸過的所有作品都截然不同，「這個劇本很驚人，既幽默又怪異，讓我想起了許多我喜愛的影集和電影，隱藏著無限可能。」

請繼續往下閱讀...

班史提勒（左）對於執導Apple TV+ 影集《人生切割術》相當樂在其中。（Apple TV+ 提供）

除了超好評價，《人生切割術》也成為班職業生涯中的異數，因為它在網路吸引了宛如宗教狂熱般的粉絲群，紛紛提出自己的理論，並剖析隱藏在劇情中的謎團。他不改幽默自嘲：「這完全是全新的經歷，因為沒有人會在討論區分析《名模大間諜》（同樣由他執導）的理論！」他形容該劇的可能性遠超其他作品，「人們的理論和想法帶來的開放性，是我從未經歷過的事情。」

有了首季的成功，第2季自然也承受著要拍出更高水準的壓力，但班表示並不擔心，「我們只是試著繼續對那些喜歡第1季的觀眾講述這個故事，每天都在想如何讓這個故事更有趣、更令人激動，也希望保有神秘感和情感層次，畢竟你無法去超越某個東西，只能竭盡全力做到最好。」

班史提勒坦言《人生切割術》引起的粉絲效應是他從未經歷過的，自己只能盡全力拍好第2季。（Apple TV+ 提供）

多年來班同時擔任導演和演員，他說最近更享受一次專注在一件事情上，「幸運的是，《人生切割術》在過去幾年裡佔據了我大部分的時間，這對我來說非常滿足且愉快。」但他強調仍然熱愛表演，也有參與一些演出，「不過這部戲真的非常有挑戰性，從講述故事到與一個很棒的團隊合作，都讓我感到非常充實。」

一同受訪的男主角亞當史考特先前也曾演出由班自導自演的電影《白日夢冒險王》，直說很開心有機會和他一起進入這個世界，「真的太有趣了，尤其是第1季的時候，我們一邊摸索著找到適合的基調，一邊建立這個世界，那是一段非常愉快的過程，同時也需要很大的信任，而我完全信任班，因為他的導演作品真的令人難以置信！」

亞當史考特對於和班史提勒合作《人生切割術》直呼愉快，強調完全信任對方。（Apple TV+ 提供）

亞當細數班執導過包括《王牌特派員》、《開麥拉驚魂》、影集《監慾風雲》等作品，接著就是兩人合作的《人生切割術》，「這證明了他是一位品味絕對值得信賴的導演，所以，當我們大膽地創建這樣一個世界時，這種信任是絕對必要的！」最後更表示「我是班的忠實粉絲，他是我最喜歡合作的導演！」《人生切割術》第2季已於Apple TV+全球上線，第1季也持續於Apple TV+ 熱播中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法