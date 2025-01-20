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勵志電影《志氣》出現「她」 嗆聲：我就是要飯的

電影志氣海報，女主角郭書瑤穿著紅色喜氣服裝。（本報資料照，威勢提供）電影志氣海報，女主角郭書瑤穿著紅色喜氣服裝。（本報資料照，威勢提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕國民黨立委陳玉珍日前提案刪除公共電視23億元預算引起影視圈反彈，沒想到網友意外翻出當年由郭書瑤、莊凱勛主演的勵志電影《志氣》，竟出現政治評論員「Grace」吳靜怡。今（20）日Grace承認過去曾參與《志氣》演出，同時還擔任電影前期企劃，四處拉補助，怒吼：「我就是要飯的，而且要的很痛苦」！

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網友發現在電影《志氣》當中Grace竟在電影中客串，11年前電影中的Grace頂著招牌短髮和黑框眼鏡飾演在夜市擺攤的拔河隊大學姐，還跟女主角郭書瑤有對話。被發現的Grace也親自回應：「是的，當時我是這部電影的前期企劃，也把得到微電影導演獎的十萬捐給導演拍Demo帶而得到輔導金！我沒有勇氣成為文化人，但有文化人的底氣。」

Grace吳靜怡（左）曾出演電影《志氣》，女主角郭書瑤身著藍色服裝。（翻攝自YouTube）Grace吳靜怡（左）曾出演電影《志氣》，女主角郭書瑤身著藍色服裝。（翻攝自YouTube）

陳玉珍非但提案刪除公視預算，還引用他人之言狠嗆影視圈「丟掉那隻要飯的碗」，Grace對此感到非常氣憤，她說出自己過去曾參與電影《志氣》前期企劃，拍攝就是必須到處找錢，嗆辣說：「我就是要飯的，而且要得很痛苦，因為輔導金都給藍色導演！」並反問陳玉珍有幫助過任何拍電影的人嗎？

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政治評論員｢Grace」吳靜怡。（翻攝自臉書）政治評論員｢Grace」吳靜怡。（翻攝自臉書）

Grace今天上《前進新台灣》時坦言：「我本人2013之前有當過電影前期企劃，我到處要人家補助，我到處找基金會贊助，我到處拿錢，想辦法幫導演募款，我就是要飯的。」更諷刺的是，2013年景美女中拔河隊要出國比賽替台灣爭取世界盃冠軍，國家沒有提供體育補助，校友想藉拍電影傳達這件事，被當作勵志電影帶給許多人希望。10年過去，陳玉珍卻輕蔑說拍電影的人是要飯的。

Grace講到激動處語帶哽咽指出，現在這部電影就放在每個學校的圖書館裏面，「我們那時候要飯要得多痛苦，輔導金都不一定是我們的，輔導金會不會是那些藍色導演的，你自己去查！」

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