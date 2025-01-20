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娛樂 最新消息

韓瑜犧牲終身大事 忍痛拒絕男友求婚...背後原因曝光

柯叔元（右）在《阿榮與阿玉》向韓瑜求婚。（華視、東森超視提供）柯叔元（右）在《阿榮與阿玉》向韓瑜求婚。（華視、東森超視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯叔元在華視、東森超視《阿榮與阿玉》於眾人的期盼下向韓瑜求婚，怎料韓瑜為了讓黃新皓的「鬼妻」柏妍樺留下，選擇改變既有的命運，兩人結婚的計畫就此打住，讓柯叔元不知所措。

柏妍樺在《阿榮與阿玉》飾演陳家家神「阿蓮」。（華視、東森超視提供）（記者李紹綾攝）柏妍樺在《阿榮與阿玉》飾演陳家家神「阿蓮」。（華視、東森超視提供）（記者李紹綾攝）

韓瑜劇中得知柏妍樺即將消失的命運，內心擔憂不已，縱使抽到下下籤，仍決心以行動扭轉局勢。為此，她忍痛拒絕柯叔元的求婚，並說服柯先解決柏妍樺的問題再談婚事，眾人對柏妍樺的狀況既震驚又心疼。面對感情中的困境，飾演柯叔元兒子的黃新皓分享自己解決小撇步，「我會等雙方都冷靜後，仔細地思考事情發生的始末。」接著才會進行下一步行動，張睿家說：「我會很懊惱，可能會覺得是自己不夠好。」也會反覆檢討自己是否有需要改進的地方，再為喜歡的女孩勇敢一次。

黃新皓在《阿榮與阿玉》飾演柯叔元的兒子「陳念祖」。（華視、東森超視提供）黃新皓在《阿榮與阿玉》飾演柯叔元的兒子「陳念祖」。（華視、東森超視提供）

張睿家在《阿榮與阿玉》飾演海亮。（華視、東森超視提供）張睿家在《阿榮與阿玉》飾演海亮。（華視、東森超視提供）

何如芸在華視、東森超視《阿榮與阿玉》腳傷痊癒的真相被謝其文、鄭仲茵揭穿，陷入進退兩難的局面。遇到朋友掩蓋真相時，飾演何如芸女兒的林玟誼表示，自己的個性較為直率，若遇到困難時會選擇勇於面對：「即使我不認同，但當別人選擇用逃避的方式，我也會尊重對方。」柏妍樺展現同理心說：「如果遇到用謊言逃避問題的人，我會試著同理他的難處，看能不能幫忙。」

何如芸（左）在《阿榮與阿玉》腳傷痊癒的真相被女兒林玟誼（右）揭穿。（華視、東森超視提供）何如芸（左）在《阿榮與阿玉》腳傷痊癒的真相被女兒林玟誼（右）揭穿。（華視、東森超視提供）

林玟誼在《阿榮與阿玉》飾演柯叔元的女兒「瞬美」。（華視、東森超視提供）林玟誼在《阿榮與阿玉》飾演柯叔元的女兒「瞬美」。（華視、東森超視提供）

《阿榮與阿玉》第57集中，吳心緹的爸爸批評海龍園的紅蟳米糕，竟讓韓瑜和何如芸展開了一場既競爭又合作的關係，曾經的情敵共同為了準親家懷念的滋味而努力，讓柯叔元感到十分震驚；另一方面，張睿家意外得知「陳家家神」柏妍樺的秘密，結果他卻將張絡扉的病因與柏妍樺做連結，讓柏妍樺忿忿不平地決定要親自與張睿家見一面。《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間8點華視主頻、東森超視33頻道播出，並上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

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