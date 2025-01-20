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《台灣超人》全台賣破1500萬！影迷：被正能量撞擊到

《台灣超人》導演曲全立（前排中）與包場滿場的熱情觀眾。（牽猴子提供）《台灣超人》導演曲全立（前排中）與包場滿場的熱情觀眾。（牽猴子提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《台灣超人》全台票房正式賣破1500萬，口碑持續擴散，登上台灣紀錄片影史第七名！導演曲全立透過全台近百位「超人」的正向故事，感動許多影迷。

曲全立和團隊在全台跑透透，目前已跑超過200場，導演表示在跑《台灣超人》宣傳時，最常聽到觀眾跟他說：「以為紀錄片好無聊！但是看了《台灣超人》之後發現紀錄片一點都不無聊，尤其電影給他們太多的啟發！」

學生看完《台灣超人》後，透過文字分享回饋給劇組。（牽猴子提供）學生看完《台灣超人》後，透過文字分享回饋給劇組。（牽猴子提供）

也有許多影迷分享很久沒看到一部「有能量、有生命」的電影，覺得被撞擊到，甚至那種被撞擊的力量在離開戲院後還影響著自己！

曲全立說：「我們看到許多的師長、校長和高中、國中的孩子走路進戲院，也有坐遊覽車、坐火車來看《台灣超人》。這些孩子幾乎都是在比較偏遠地方。」透露有國、高中孩子會透過文字分享觀影心得。

經團隊統計，目前《台灣超人》包場已達將近350場，有企業、社會團體、公部門，親子、師生，親朋好友一同進戲院觀影，未來會繼續安排更多縣市戲院放映，讓全台更多學生都有機會觀賞電影。

《台灣超人》上映版預告

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