阿翔挑戰「德國巨輪」錄影爆意外！倒栽蔥慘摔在地46秒

（右）阿翔郭忠祐領跳表演《不是每個戀曲都有美好回憶》。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《民視第一發發發》日前「小龍報喜賀新春」大開場帶來群星合唱，「男神再現歌舞表演」單元讓主持人陽帆大呼過癮，他難得演唱《愛情列車長》，帶領傅子純、王燦、吳東諺、余思達、吳政澔、吳政勳以及4位舞者讓全場動起來。

主持人阿翔以及郭忠祐帶領曾子益、黃少谷、羅平、張世賢、游小白、蔡承翰唱跳表演《不是每個戀曲都有美好回憶》，阿翔與郭忠祐還挑戰台灣找不到表演者的「德國巨輪」，人體360度轉輪讓全場驚豔。

請繼續往下閱讀...

（右）阿翔與郭忠祐在間奏挑戰人體旋轉德國巨輪。（民視提供）

阿翔與郭忠祐號稱《綜藝大集合》過關機器，兩個人唱跳表演中，在間奏挑戰人體旋轉德國巨輪，但一個小小失手阿翔居然從直立式倒栽蔥方式摔到地板，躺在地上瞬間空白46秒，正當大家緊張過去確認阿翔狀況，敬業的阿翔堅持繼續錄影。

製作團隊問他要繼續轉德國巨輪會不會害怕？阿翔只說怕錄影延遲，沒什麼好怕，有這麼多人在等他還有前輩陽帆唱跳後要合體團舞，稍微休息確認無狀況後，起身繼續跳舞讓全場大讚佩服。阿翔事後說：「身經百戰挑戰過各種高難度表演，剛剛稍微手滑沒抓好，人真的沒事圓滿達成任務就好」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法