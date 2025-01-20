女優瀨名步想拍「台日大雜交」 沙月惠奈渴望被顏射

「X-Party台日娛樂發展平台」記者會，左起逢見梨花、沙月惠奈、美之山鳥惠理、鈴木心音、瀨名步、Mio、幼金、小星。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕X-Party台日娛樂發展平台今舉辦記者會，進行一場史無前例的「台日AV女優」交流，擁有高人氣的前T-POWERS女優、現任Lav Production社長瀨名步率領沙月惠奈、鈴木心、美之嶋惠理和逢見梨花4位女優一同共襄盛舉。

沙月惠奈（記者潘少棠攝）

聊到最難忘的拍攝經驗，沙月惠奈透露，有陣子長達一個月每天都在拍片，相當舒服；瀨名步則是對於跟粉絲拍片而感到很難忘；曾在蒸氣室裡拍攝的美之嶋惠理形容當下環境很熱，但還是感到很興奮；逢見梨花分享剛出道時，就跟比自己高大很多的男優拍片，很喜歡依偎在男生懷中的感覺。

左起逢見梨花、沙月惠奈、鈴木心音、美之山鳥惠理（記者潘少棠攝）

這次計畫要與台灣女優和男優一同拍片，被問到想要挑戰怎麼樣的作品？沙月惠奈說喜歡被顏射；鈴木心說沒有嘗試過多P，想挑戰看看；美之嶋惠理說想與台灣女優一起共演；逢見梨花則是想拍看看有劇情性的片子，可以讓自己的演技有所發揮。社長瀨名步也透露，目前台日合作部分僅有寫真集，戲劇部分則尚未上線，自己初步的構想會是「台日大雜交」。

左起逢見梨花、美之山鳥惠理（記者潘少棠攝）

X-Party台日娛樂發展平台是台灣和日本之間針對特殊娛樂性質藝人發展所成立的交流平台，其主要的範圍包括由日本引進網紅、素人、模特兒、聲優、女優等日本娛樂工作者至台灣曝光及發展，以台灣地區做為孵化基地並以華人市場為最終目標。

今天的記者會由冠睿國際事業有限公司（台灣）、健銀集團（日本）及 Lav production（日本）三家公司共同主辦，並「以X-Party」品牌進行合作，知名產品製造商Play&Joy英諾美科技、海之鑰生技及大型通路商r-Xing阿性都全力支持這個活動。

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