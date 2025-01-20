日本情色女王壇蜜認了曾提離婚 驚吐婚姻現況

「情色女王」壇蜜曾拍攝大尺度寫真，更在日劇《半澤直樹》飾演美艷小三走紅。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕44歲日本「情色女王」壇蜜曾拍攝大尺度寫真，更在日劇《半澤直樹》飾演美艷小三走紅，2019年與漫畫家清野通閃婚，婚後仍活躍綜藝節目，2022年3月爆出搞失蹤新聞，傳她身體疑亮紅燈暴瘦成皮包骨，更多次傳出婚變，最新消息，她認了曾提過離婚。

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日媒《週刊文春》報導，壇蜜被爆整個人消瘦，走在路上兩眼無神健康狀況令人堪憂，外界懷疑她婚姻不美滿，更有一說，壇蜜和老公清野通已經分居。

她受訪認了已和老公分居，並表示這是婚前早協議好的生活方式。（翻攝自IG）

據悉，壇蜜受訪認了已和老公分居，並表示這是婚前早協議好的生活方式，她更認了曾提過離婚，但強調並非感情出狀況，目前夫妻關係有回溫，身體也慢慢恢復中。

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壇蜜本名齋藤支靜加，曾因演出多部成人電影，被稱為新一代「SM女王」、「情色女王」，她閱歷豐富從寫真模特開始，標緻的長髮和妖艷氣質最受矚目，參演多部電影和電視節目，除了在男性雜誌外，每每出現在女性雜誌也廣受歡迎。

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