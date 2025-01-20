陳沂高喊「我不需要公視」 網挖出8年前客串劇照還做成哏圖

陳沂逆風支持刪公視預算。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日，國民黨立委陳玉珍提案刪除公視23億元預算，引發各界反彈，怎料，網紅陳沂卻逆風高喊「我不需要公視」，結果遭網友抓包曾在2017年客串演出公視人生劇《野模》。

陳沂18日在臉書針對公視預算遭刪減一事發表評論，逆風發文提問：「大家有在看公視嗎？」接著表示自己平時完全沒在看，並認為反正補助都是人民的納稅錢，「砍了能讓我少繳點稅嗎？」最後更高喊「我真的不需要公視」。

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陳沂過去客串演出公視人生劇《野模》的劇照，被挖出做成哏圖。（翻攝自臉書）

文章曝光後，掀起網友反彈，更有人挖出陳沂在2017年客串演出公視人生劇《野模》的劇照，製作成哏圖狠酸，「客串過公視人生劇展《野模》的陳沂表示，她自己完全沒在看公視，自己真的不需要公視，反正補助也沒他的份。」

對此，陳沂也不以為意，立即發文開戰網友，「黑粉幫我做哏圖，我只看到我也太漂亮了吧！！當初只是去客串一場戲，結果海報出來我的照片比主角還大，然後還不知道是在公視播出。看來是公視需要我，不是我需要公視。」繼續堅持自己立場表示，「我只是說我不需要公視，就一堆人氣噗噗說台灣也不需要你！我可以代表我自己，但你憑什麼代表台灣啊？原來這年頭連表達自己的不需要都不可以！」

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