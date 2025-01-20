晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

侯佩岑「吃水餃沾醬油」嚇壞中國網友 2飲食習慣掀論戰

侯佩岑近年將演藝事業轉往中國發展。（翻攝自IG）侯佩岑近年將演藝事業轉往中國發展。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星侯佩岑擁有甜美外貌及出眾氣質，以清晰口條、穩健台風獲得「台灣第一美女主播」的封號，近年演藝事業轉往中國發展，日前在社群分享自己的吃飯日常，沒想到意外引起中國網友2派論戰。

侯佩岑吃播影片意外引起中國網友論戰。（翻攝自小紅書）侯佩岑吃播影片意外引起中國網友論戰。（翻攝自小紅書）

侯佩岑平時十分用心經營中國社群，日前就上傳一系列吃播的影片，畫面中她戴著帽子低調在餐廳用餐，過程中大嗑肥牛鍋、水餃、豬肉豆腐白菜湯等，並一一給予極高評價，不過她拿起小碟子裝食物的動作，以及水餃沾醬油的方式，意外引起中國網友飲食論戰。

部分網友認為小碟子是用來丟垃圾或是骨頭，但這個說法也立即被其他網友打臉，「我們把盤子當骨碟，沒有惡意」、「北方都用碟子吃飯，碗喝湯」、「只有我們廣東是（放垃圾）好像」。不僅使用碟子裝食物引起網友討論，就連她夾起水餃沾醬油時也有人驚呼，「水餃加醬油？？」但和侯佩岑有相同飲食習慣的網友也跳出來說話「怎麼了，沒吃過醬油嗎？」、「不能嗎」、「湖南加醬油的」、「我們從小就是醬油加醋」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中