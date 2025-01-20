侯佩岑「吃水餃沾醬油」嚇壞中國網友 2飲食習慣掀論戰

侯佩岑近年將演藝事業轉往中國發展。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星侯佩岑擁有甜美外貌及出眾氣質，以清晰口條、穩健台風獲得「台灣第一美女主播」的封號，近年演藝事業轉往中國發展，日前在社群分享自己的吃飯日常，沒想到意外引起中國網友2派論戰。

侯佩岑吃播影片意外引起中國網友論戰。（翻攝自小紅書）

侯佩岑平時十分用心經營中國社群，日前就上傳一系列吃播的影片，畫面中她戴著帽子低調在餐廳用餐，過程中大嗑肥牛鍋、水餃、豬肉豆腐白菜湯等，並一一給予極高評價，不過她拿起小碟子裝食物的動作，以及水餃沾醬油的方式，意外引起中國網友飲食論戰。

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部分網友認為小碟子是用來丟垃圾或是骨頭，但這個說法也立即被其他網友打臉，「我們把盤子當骨碟，沒有惡意」、「北方都用碟子吃飯，碗喝湯」、「只有我們廣東是（放垃圾）好像」。不僅使用碟子裝食物引起網友討論，就連她夾起水餃沾醬油時也有人驚呼，「水餃加醬油？？」但和侯佩岑有相同飲食習慣的網友也跳出來說話「怎麼了，沒吃過醬油嗎？」、「不能嗎」、「湖南加醬油的」、「我們從小就是醬油加醋」。

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