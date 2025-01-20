搶救房租稱霸票房！《ONE OF THEM DAYS》好評黑馬猛奪北美冠軍

〔記者許世穎／綜合報導〕由曾獲葛萊美肯定的R&B女伶詩莎（SZA）和《不！》女主角琪琪帕瑪主演的爆笑喜劇《ONE OF THEM DAYS》（直譯：諸事不順日）以1160萬美金（約台幣3.81億元）登上北美新片及週末（1月17至19日）票房冠軍，加上週一（20日）馬丁路德金恩紀念日（1月的第3個週一）連假，票房預計將達到1400萬美金（約台幣4.6億元）。

詩莎（右）和琪琪帕瑪主演的爆笑喜劇《ONE OF THEM DAYS》勇奪北美週末票房冠軍。（翻攝自IMDB）

《ONE OF THEM DAYS》描述詩莎和琪琪飾演的室友為了避免被驅逐，與時間賽跑，因為其中一人的男友偷走了她們的房租，兩人因此展開瘋狂又狀況百出的「搶救房租大作戰」。雖然近年上大銀幕的院線喜劇片日漸稀少，不過發行該片的索尼影業是少數仍努力讓這種類型存續的大型製片廠之一，並透過控制製作成本來符合市場現實。

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詩莎（左）和琪琪帕瑪在《ONE OF THEM DAYS》為搶救房租上演不少爆笑經歷。（翻攝自IMDB）

爆笑喜劇《ONE OF THEM DAYS》在爛番茄獲得極高好評。（翻攝自爛番茄網站）

該片票房完全超出預期的高標，目前在知名影評網站獲得97%的新鮮度好評，代表觀眾評價的爆米花指數也高達92%，甚至在「CinemaScore」也獲得「A-」的優秀評級。電影據報製作成本僅1400萬美金，加上口碑良好，正為索尼影業帶來一個重要的商業成功。

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