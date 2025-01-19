金曲歌后歌王大集合！蕭煌奇被A-Lin點唱脫口：我只是來當妳司機

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后A-Lin今（19日）在台北小巨蛋舉辦第三場「A-LINK WITH PASSENGERS最終站」演唱會，再次帶給全場1.1萬名歌迷驚喜，當她站上環場步道演唱時，發現台下有多位藝人好友到場，於是她臨時點名金曲歌后彭佳慧、金曲歌王蕭煌奇，以及近期推出新專輯《圓的？圓的！》的江美琪一起合唱，蕭煌奇還祝福A-Lin之後能站上大巨蛋開唱。

A-Lin（左起）邀請江美琪、彭佳慧站上環場步道合唱。（众悅娛樂提供）

A-Lin把彭佳慧揪來環場步道，合唱蕭煌奇寫給彭佳慧的《大齡女子》，另外又和江美琪合唱小美的歌曲《親愛的你怎麼不在身邊》，3人還學名模走秀，A-Lin笑說3人可以合組女團「天命征妳」，因為碧昂絲以前已經組過「天命真女」，團名要改成「天命征妳」。

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A-Lin（右）臨時點名蕭煌奇合唱，帶給歌迷驚喜。（众悅娛樂提供）

另外A-Lin又找蕭煌奇合唱過去寫給她的《迷路在雲端》，蕭煌奇說之前在錄音室唱完再也沒唱過了，她沒法看歌詞，因此A-Lin充當他的「提詞機」，蕭煌奇臨時被點名毫無準備，又開「地獄梗」跟A-Lin說：「我只是來當妳司機要載妳回去。」接著說：「沒關係，明年在大巨蛋我們再來唱這首歌。」A-Lin說要和他打勾勾：「大巨蛋見囉！」蕭煌奇也加碼邀請A-Lin合唱他的經典歌曲《你是我的眼》，能聽到金曲歌王、歌后連續合唱兩首歌，歌迷都賺到了。

A-Lin（中）把坐在台下看演唱會的彭佳慧（右）和江美琪點名上台合唱。（众悅娛樂）

由於今天是最後一場，A-Lin唱到最後一首歌《旅課》忍不住掩面哭泣，她感謝歌迷陪她完成這套前後歷時5年的巡演並說：「我們還有未來的旅程，我們可以相約大巨蛋見！」

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