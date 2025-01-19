私照外流！柯朋宇手機私密影像曝光 竟還有「好友」視角

柯朋宇（光與澈音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作歌手柯朋宇推出首張創作迷你專輯《清醒夢》，專輯發行不到一個月即於串流平台累計超過三十萬次收聽，柯朋宇聽到好消息，也加碼釋出首次為自己MV擔任剪輯的作品《相片的局部（Tapestry）》。

柯朋宇（光與澈音樂提供）

《相片的局部（Tapestry）》MV是柯朋宇自2017年到2024年整整7年的片段結晶，為此柯朋宇光是取捨合適影片花費整整一週的時間，他表示：「算是一種斷捨離，剛好清掉一些不需要的，留下來的都剪進MV裡了。」他更號召各方好友提供手機相簿裡關於他的影像，MV裡除了有他看這世界的視角，也充滿他在好友眼中的模樣。

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平時在螢光幕前容易緊張的柯朋宇，其實私下是一個活潑又富有幽默感的人，容易因不習慣陌生環境而怯場的柯朋宇也被好友揶揄：「你真的是檯面上下差很多！」讓他笑著回道：「我有慢慢練習在鏡頭前放開自己了！」

柯朋宇（光與澈音樂提供）

為了首張迷你專輯下足功夫的他，日前已經完成專輯中所有歌曲MV拍攝，他表示：「現代人很依賴影像，我自己聽到喜歡的歌也是習慣第一時間從YouTube找來看。」《相片的局部（Tapestry）》MV已上架。

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