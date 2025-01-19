驚人！柯震東「狂胖10公斤」模樣曝 吐心聲：擔心瘦身進度

〔記者鍾志均／台北報導〕柯震東向來帥氣幽默，卻在去年底自爆變「肥東」，事後證實原來是跑到澳門拍攝電影《我未許願先吹蠟燭》，只花一個月就狂增10公斤，圓潤模樣首次曝光。

事實上，柯震東坦言起初接獲劇本對角色想像是瘦的，經討論後才決定增胖，他說：「一開始覺得增肥對我來說很簡單，不過確實也花了不少時間與精力讓自己在短時間內增肥，現在倒是蠻擔心瘦身進度，希望能早日回到標準體態。」

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柯震東（右）拍《我未許願先吹蠟燭》增重10公斤，演出討債廢柴。（力揚電影提供）

他為了達到外型的改變，增肥階段完全不忌口，腰圍增加了整整4吋，目測也胖了10公斤，才稍微停止增重，他說：「只能說我盡力達成導演及造型指導的要求了。」

《我未許願先吹蠟燭》監製唐在揚對柯震東讚譽有加：「一直以來，我都非常關注柯震東的作品。從早期的欣賞，到後來在UDINE影展、坎城影展和釜山影展的幾次相遇，每一次都能看到凱凱展現出截然不同的面貌，這讓我深深感受到他作為演員的多元魅力與獨特性。」

導演周鉅宏則大告白：「男演員裡我最喜歡的是柯震東！」他接著透露，「劇本從發想到寫完，花了幾年時間，一開始構思故事時，柯震東太年輕，但寫了幾年，直到去年要籌備時，柯震東的年齡也剛好跟男主角志華一樣，就更覺得非他莫屬」。

柯震東拍《我未許願先吹蠟燭》增重10公斤，演出討債廢柴。（力揚電影提供）

《我未許願先吹蠟燭》改編自澳門真實新聞案件，講述澳門小女孩JoJo身懷百萬籌碼，僱用來自台灣的討債廢柴志華進賭場代賭，兩人展開一次相親相愛又相騙的老千行動，電影預計今年底上映。

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