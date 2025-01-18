炎亞綸「超正學霸親妹」當媽了！揭喜訊喊話：沒有要幫忙帶孩子喔

炎亞綸（右）曾參加妹妹婚禮。（翻攝自微博）



〔記者蕭方綺／台北報導〕炎亞綸今在社群媒體分享自己要當舅舅的喜訊，他說一早醒來就看到妹妹傳給他的訊息，「一開始還搞不懂什麼是『阿伯年』，才發現原來是我要當舅舅了！」他妹妹從小有遺傳性地中海貧血，懷孕對她而言是一個不小的挑戰，但他很佩服妹妹始終沒有放棄想要當媽媽的心，從大學畢業後到英國伯明罕攻讀服裝設計，她以一個灑脫且勇敢的姿態生活，讓炎亞綸對於她下定決心要擁有小孩感到很驚訝。

他看過妹妹嘗試過各種方式備孕，無論是補品、凍卵還是人工受孕，每個過程都非常艱辛，但依然堅持，只因為她真的很希望擁有一個自己的寶寶，炎亞綸感慨表示妹妹的努力終於開花結果，這份來之不易的幸福，讓身為哥哥的他既感動又替她驕傲，最後也不忘調侃妹妹，笑說：「我除了滿滿的祝福之外，也要跟妹妹說一句『我沒有要幫忙帶孩子喔。』」

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此外，李運慶也在下方恭賀，並說老婆洪詩也是地中海型貧血，目前他們有個1歲的可愛寶寶，「我們比較幸運的自然受孕，但過程仍然艱辛，真的很恭喜妹妹」。

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