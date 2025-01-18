謝金燕未婚生子…苦揹「26年負面標籤」 網友一面倒力挺

謝金燕未婚生子受異樣眼光、貼負面標籤，網友們則一面倒力挺。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝金燕15日因利菁在受訪期間突脫口提到「孩子生父名字」，讓她無端被推上話題風口，各界輿論連日來甚囂塵上，她最終於今（18日）正面對此做出回應，並揭露自己這26年來當單親媽媽的血淚歷程，大批網友、歌迷立刻獻上溫暖的關心，一面倒支持她當時做出的決定，由衷給予肯定、鼓勵。

謝金燕針對「獨子身世之謎」連日來的輿論，稍早親上火線正面做出回應，親揭身為單親媽媽這26年來的遭遇，「我從不鼓勵大家成為未婚媽媽，畢竟這絕對不是一條好走的路，其中的辛苦和難關沒這麼簡單。異樣的眼光、負面的標籤。如果你和我一樣，請一定要保護好孩子跟自己！未來我也會依然樂觀堅強！」

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謝金燕一路來身兼父職將兒子扶養成人，大批網友、歌迷被偉大的母愛觸動內心，深感動容一面倒給予高度支持、肯定，紛紛暖心留言打氣：「完全不需要解釋，自己問心無愧便是，姐姐最棒了！」、「孩子的爸是誰到底關他們什麼事！」、「不敢想像姐姐這一路是如何過來的，不過未來的路我們會陪妳一起走！姐姐加油～」、「姐姐～我們永遠都是你最堅強的後盾」。

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