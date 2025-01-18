小隻馬女優引退5年晉升CEO 昔解禁35cm黑人「一砲而紅」

前AV女優佐倉絆。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前AV女優佐倉絆身高151公分，擁有D級傲人身材，長相甜美可愛，小隻馬的形象圈了大票粉絲，她原先是一名寫真偶像，進入暗黑界後，拍攝多部膾炙人口的作品，值得一提的是，她曾激戰一名35公分「大GG」黑人男優，因此一砲而紅。然而，她於2020年引退後，近日傳出將接下經紀公司CEO的重責。



佐倉絆宣告好消息。（翻攝自X）

佐倉絆2014年7月宣布，自己將成為一名AV女優，而2016年憑藉激戰35公分黑人男優，獲得關注，並奪下AV open2016同類級別的冠軍，可惜的是，她於2020年3月1日正式引退暗黑界。

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佐倉絆。（翻攝自X）

引退5年的佐倉絆近日於社群宣布好消息，透露自己多了一個新的身分，也就是經紀公司SEEDS Promotion的CEO社長。她表示，自己想幫助同行一起打拼的女孩們，因此決定接下挑戰，至於自己的工作合約，也會由該公司打理。

佐倉絆坦言，「離開了成人行業後，我再次深刻地感受到，我還是想一直待在這裡！現在我非常興奮，嘗試很多新鮮的事情！」

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