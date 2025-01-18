晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小隻馬女優引退5年晉升CEO 昔解禁35cm黑人「一砲而紅」

前AV女優佐倉絆。（翻攝自X）前AV女優佐倉絆。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前AV女優佐倉絆身高151公分，擁有D級傲人身材，長相甜美可愛，小隻馬的形象圈了大票粉絲，她原先是一名寫真偶像，進入暗黑界後，拍攝多部膾炙人口的作品，值得一提的是，她曾激戰一名35公分「大GG」黑人男優，因此一砲而紅。然而，她於2020年引退後，近日傳出將接下經紀公司CEO的重責。

佐倉絆宣告好消息。（翻攝自X）佐倉絆宣告好消息。（翻攝自X）

佐倉絆2014年7月宣布，自己將成為一名AV女優，而2016年憑藉激戰35公分黑人男優，獲得關注，並奪下AV open2016同類級別的冠軍，可惜的是，她於2020年3月1日正式引退暗黑界。

佐倉絆。（翻攝自X）佐倉絆。（翻攝自X）

引退5年的佐倉絆近日於社群宣布好消息，透露自己多了一個新的身分，也就是經紀公司SEEDS Promotion的CEO社長。她表示，自己想幫助同行一起打拼的女孩們，因此決定接下挑戰，至於自己的工作合約，也會由該公司打理。

佐倉絆坦言，「離開了成人行業後，我再次深刻地感受到，我還是想一直待在這裡！現在我非常興奮，嘗試很多新鮮的事情！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中