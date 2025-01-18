大明星直接在車站搞快閃！神劇《人生切割術》第2季再飆好評

導演兼監製班史提勒驚喜現身影集《人生切割術》快閃活動。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+熱門職場驚悚影集《人生切割術》第2季已於昨（17）日正式上線，劇組日前特別在紐約中央車站進行快閃活動，完美重現劇中熟悉的辦公室場景，包括艾美獎最佳男主角提名亞當史考特、布莉特羅爾、特拉梅爾蒂爾曼、查克崔瑞、奧斯卡得主派翠西亞艾奎特，還有導演兼監製班史提勒都驚喜現身，吸引眾多目光。

《人生切割術》第2季在紐約中央車站進行快閃活動。（Apple TV+提供）

《人生切割術》首季於Apple TV+ 上線後掀起全球熱潮，以「極致的工作與生活平衡」議題引發廣大觀眾共鳴，亞當史考特所飾演的馬克，帶領著路曼工業的巨量資料精算部門，公司員工都經歷了一項「切割」手術，將他們的工作記憶和個人生活記憶完全切割，大膽又極端的「工作與生活平衡」實驗，卻讓他身陷巨大謎團，不得不質疑工作的真相與自我本質。

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《人生切割術》第2季在紐約中央車站進行快閃活動，亞當史考特（右）、派翠西亞艾奎特等人一同現身。（Apple TV+提供）

第2季上線後首波評價也同步出爐，在知名影評網站爛番茄目前獲得95%的新鮮認證。外媒《綜藝》盛讚該劇「超現實、超時髦，且值得等待。」《Collider》則表示第二季以巧妙手法揭開更浩大、更緊張刺激的科幻謎團，「坐穩2025年最佳影集之一的寶座。」

在第1季尾聲，當馬克的「外界人格」發現驚人真相後，他與同事們被捲入更深的黑暗漩渦，第2季將延續諸多懸念與驚悚氛圍，繼續探索路曼公司裡所深埋的秘密，隨著路曼工業新進員工的加入，他們即將面臨更駭人的處境，為觀眾帶來更多燒腦懸疑劇情。《人生切割術》於Apple TV+熱播中。

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