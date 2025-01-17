昔日帥哥F4 朱孝天頂大叔樣與中國嬌妻慶生

《流星花園》捧紅F4，（左起）吳建豪、言承旭、朱孝天、周渝民。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕電視劇《流星花園》捧紅言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天組成的「F4」，當時成為許多女性心中擇偶完美標準。近年鮮少出現於目前的成員朱孝天日前現身中國北京採買年貨，讓人驚訝歲月在他身上留下的痕跡，昔日的俊俏小子已經成了中年大叔。稍早他和中國老婆韓雯雯一起慶祝46歲生日，兩人看來十分甜蜜。

朱孝天（右）與老婆韓雯雯開心放閃慶生。（翻攝自微博）

朱孝天很早就預言了自己無法控制身材，因此走鐘也在意料之內，他本人表示是因為生病吃藥，所以體重也不斷飆升。近日他在微博曬出自己和嬌妻過46歲生日的照片，還瘋狂灑糖對老婆說：「有了妳的陪伴，生日快樂這句話不再只是脫口而出的祝福了」。

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朱孝天（右）46歲生日老婆韓雯雯開心自拍。（翻攝自微博）

對於朱孝天的深情表白，韓雯雯也瘋狂放閃回應：「老公，生日快樂，祝你萬事都如意，新的一歲裡不必光芒萬丈，但始終溫暖有光，讓美夢不空，深情不負～」。

目前F4當中僅朱孝天、周渝民過著幸福快樂的婚姻生活，吳建豪雖然再2013年迎娶圈外百億千金石貞善，但兩人婚後感情不佳，後來撕破臉離婚，至於言承旭如今仍是單身漢。

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