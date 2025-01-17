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娛樂 最新消息

藍委看到了嗎！公視新創電影《愛作歹》入選柏林影展讓世界看見台灣

〔記者許世穎／台北報導〕立法院朝野黨團15日協商114年度中央政府總預算案，國民黨以「報導偏頗、戲劇竄改歷史」等原因提案全數刪除文化部補助公視的23億預算，引發圈內反彈發起連署。而由長期支持獨立創作、社會議題及藝術電影的公視「新創電影」平台的新作《愛作歹》昨（16）日正式入選第75屆柏林影展「電影大觀」單元（Panorama），並有望角逐泰迪熊獎。

由黃冠智（左）、施名帥主演的公視新創電影《愛作歹》入選第75屆柏林影展「電影大觀」單元。（公視提供）由黃冠智（左）、施名帥主演的公視新創電影《愛作歹》入選第75屆柏林影展「電影大觀」單元。（公視提供）

《愛作歹》為台灣新銳導演朱平的首部劇情長片，是近年罕見以純台灣資金及本土班底製作，成功進軍世界三大影展的台灣影視作品，由「雙金男配」金鐘獎男配角黃冠智與金馬獎男配角施名帥攜手主演，以台灣黑幫文化為敘事背景的同志題材別具特色。

導演朱平從公視學生劇展《粗工阿全》發跡，繼而拍攝短片《降河洄游》並入圍金鐘獎最佳電視電影，如今首次挑戰劇情長片《愛作歹》。曾從事水電工班工作的朱平，將自身田野經驗融入創作，以獨特視角探索黑幫文化中的人性幽微。

《愛作歹》描述一對在牢獄中萌生情愫的江湖兄弟，出獄後重逢卻形同陌路，面對江湖道義與內心慾望的拉扯，呈現出極具「台味」的獨特台灣在地黑幫同志故事。金鐘男配黃冠智、金馬男配施名帥在片中大膽突破，精彩詮釋黑幫同志情慾，這也是兩人繼《聽海湧》後再度合作。

《愛作歹》為台灣新銳導演朱平的首部劇情長片。（公視提供）《愛作歹》為台灣新銳導演朱平的首部劇情長片。（公視提供）

對於入選2025柏林影展電影大觀單元，導演朱平表示非常榮幸：「感謝影展選片人的青睞，讓此片能有機會前往柏林，面對台灣以外的觀眾，期待與當地的觀眾及國際影人交流。」

朱平特別感謝文策院提供劇本開發資源，以及公視的信任與支持，從劇本階段到拍攝製作的全力協助，同時也感謝所有演員與劇組人員的付出，他感性地說：「謝謝大家的才華，讓《愛作歹》有了屬於自己的風格與味道。我很喜歡拍電影，這次入選對我來說是莫大的鼓勵，我會繼續寫、繼續拍、繼續創作、繼續努力，感謝！」

主角之一的黃冠智得知入選消息後相當振奮，開心表示：「新年新希望才剛許願要去三大影展和金鐘獎、金馬獎，沒想到2025才剛開始就實現一個了。感謝公視、朱平導演和劇組團隊，能和朱平導演在彼此更加信任的狀態下再度合作，並有機會讓全世界看見台灣演員的實力，真的既幸運又深感榮幸！」

黃冠智也坦言這次詮釋「匏仔」一角內心充滿衝突與掙扎的情緒，對自己而言是一大挑戰。從排戲到開拍期間，與導演和施名帥不斷討論，持續探索角色的深層面貌，最終決定將重心放在匏仔對「愛」的渴望上。提到與施名帥再度攜手演出的緣分，黃冠智表示：「從《聽海湧》到《愛作歹》，我們的關係從相互折磨到相愛，這樣的轉變非常特別。」

施名帥也欣喜表示：「很替整個劇組感到喜悅，這是部所有人一起努力完成的作品，有任何的成績都是大家共享的榮耀。能夠帶作品去到更遠的地方，讓更多世界各地的觀眾看到真的很不容易，我非常榮幸可以參與其中，相信這份殊榮對劇組的所有夥伴而言都是莫大的鼓勵，特別感謝朱平導演，也感謝每一位對手演員，黃冠智、范瑞君 、鄭志偉、胡瑋杰，柏林影展，我們來了！」

公視「新創電影」平台，長期支持獨立創作、社會議題及藝術電影，近年出品的作品已3度入圍柏林影展。繼2024年與蔡明亮導演合作的《日子》入圍主競賽、《無所住》入選特別放映後，今年再以公視獨資製作的《愛作歹》入選電影大觀單元。

公視節目部經理於蓓華表示：「公視深信每個故事都值得被娓娓道來。台灣年輕創作者蘊含無限潛力，朱平的作品《愛作歹》是台灣資金與創作團隊打造的小成本電影，這次能成功入選柏林影展，不僅展現個人創作實力，更讓台灣的動人故事得以躍上國際舞台。

第75屆柏林影展將於當地時間2月13日至23日舉行，完整片單將於1月21日公布，《愛作歹》將在「電影大觀」單元進行國際首映，預計在影展期間舉行５場以上放映場次，整體觀影人次可望突破兩萬人，讓更多海外觀眾得以感受這部台灣獨立電影的魅力。

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