狂拿超過80大獎！《粗獷派建築師》新春率先推「限定口碑場」

奧斯卡大熱新片《粗獷派建築師》目前已獲得超過80項大獎。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《逆光天后》編導布萊迪柯貝特再度擔任編劇兼導演的奧斯卡大熱新片《粗獷派建築師》，先前在金球獎拿下包括劇情類最佳影片、最佳導演和劇情類最佳男主角3項大獎，於本週公布、有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA）再獲9項大獎提名，台灣今也確定將搶先於新春假期上映「搶先限定口碑場」。

《粗獷派建築師》入圍英國影藝學院電影獎包括最佳影片、導演（布萊迪柯貝特）、男主角（安德烈波帝，或譯安卓亞布洛迪）、女配角（費莉絲蒂瓊斯）、男配角（蓋皮爾斯）、原創劇本、攝影、美術設計以及配樂9項大獎。

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編導柯貝特以該片講述了匈牙利裔猶太建築師拉斯洛托特的故事，他在納粹大屠殺中倖存下來，移民到美國展開新生活，同時等待戰後受困在東歐的妻子艾莉莎貝以及姪女的到來。沒想到卻發現美國與他想像的截然不同，「美國夢」也只是一場虛幻。

《粗獷派建築師》確定在台新春假期上映「搶先限定口碑場」。 （翻攝自IG）

柯貝特花了7年時間製作這部電影，他表示《粗獷派建築師》探討了移民經歷與藝術創作之間的相似性，「每當一個人在創造一些大膽、驚人或新穎的東西時，就像拉斯洛在片中打造的那座建築，通常會受到世人的批評，然而隨著時間推移，他們終將因此獲得推崇和讚賞。」

男主角安德烈則形容「這是一位難民的旅程，他與自己的過去有著聯繫，但同時也被剝奪了過去。他努力立足新的土地，面對全新的規則，找到自己的方向。」曾以《戰地琴人》勇奪奧斯卡影帝的他今年憑本片成為獎季影帝熱門人選，除了金球獎、英國影藝學院電影獎，也入圍美國演員工會獎最佳男主角。

《粗獷派建築師》目前已獲得超過80項大獎及280個獎項提名，將於2月28日正式在台上映，新春假期搶先限定口碑場則於1月25日率先推出，陪影迷迎接嶄新又充滿希望的蛇年。這部曠世鉅作還擁有一個獨特且令人興奮的特色，就是每個場次都包含不少經典電影可以看到的15分鐘中場休息，讓觀眾經歷磅礡的上半部後稍作活動、放鬆一下迎接精彩的後半部。

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