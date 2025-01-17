獻唱Ado神曲燃炸！Phantom Siita告白台灣粉絲：我愛你

Phantom Siita在台表演熱力四射。（寬宏藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本新生代女團「Phantom Siita」去年出道即爆紅，昨天（16日）日在Taipei Legacy獻出首次海外開唱，吸引近千名歌迷朝聖。90分鐘火力全開的演出，讓粉絲歡呼聲不斷，成員們感受到台灣粉絲的熱情，大喊：「我愛你！」

Phantom Siita勁歌熱舞，讓台下歌迷看得目不轉睛。（寬宏藝術提供）

演唱會一開場，Phantom Siita氣勢登場，展現獨特的復古恐怖風格，第一首帶來人氣神曲《Just Wanna ×××× With You》揭開演唱會序幕，讓台下粉絲陷入瘋狂尖叫。接著演唱《MASHO SHOUJO》、《HANABAMI》…等一連串多首熱門曲目，現場氣氛嗨到最高點，台下Haines（粉絲名）的尖叫聲相當驚人。

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Phantom Siita的HISUI。（寬宏藝術提供）

Phantom Siita的MIU。（寬宏藝術提供）

接著5位團員Mona、Rinka、Miu、Hisui及Moka分別帶來SOLO舞台，包括《AOI SANGOSHO》、《Fantasy》、《KICK BACK》、《One Last Kiss》、《Friday Chinatown》等5首歌曲，展現超強唱跳實力。安可曲則是帶來師姐Ado的《Tot musica》、以及神曲《ZOKU ZOKU》，完美結束超過90分鐘的火力全開演出。

Phantom Siita的MOKA。（寬宏藝術提供）

Phantom Siita的RINKA。（寬宏藝術提供）

Phantom Siita的MONA。（寬宏藝術提供）

最後Phantom Siita團員們感性表示，這次的世巡演唱會是第一次巡迴，所以內心很激動，能夠看見台下有這麼多原本只能透過網路支持Phantom Siita的Haines，心情非常感動，對台下粉絲用中文告白：「我愛你！」，更喊話下次還要來台灣跟大家見面。

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