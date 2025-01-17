林葉亭淚崩求救！85歲失智爸又走失 山區地毯式搜索無果

林葉亭再次發文求助大家協尋失智父親。（翻攝自IG、臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手出身的知名造型師林葉亭今（17）在臉書發文求救，表示高齡85歲的父親在昨日下午3點30分左右再度走失，家人已在士林、天母、內湖及周邊山區地毯式搜索，至今仍沒尋獲。

林葉亭發文表示，「我要再次發出『求救訊號』，希望大家再幫忙我們協尋失智的爸爸」，透露爸爸是在昨日下午，趁著家人大掃除之際獨自離家，當下發現後立即報警。據監視器畫面，爸爸從住家附近中社路底的進入山區，下午4點30分左右，在士林區至善路三段150巷附近的「內雙溪自然中心」前經過，之後便失去行蹤，家人已在士林、天母、內湖及周邊山區地毯式搜索，至今仍無消息。

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林葉亭曬出爸爸失蹤前的身影，並告知爸爸名叫林葉增，現年85歲，身高168公分，中型身材，身穿藍色POLO衫加長袖T恤，還有紫色花睡褲，她強調「爸爸談吐自然，應答如流不像失智老人，身手矯健，步伐快速不像失智老人，但他已經忘記回家的路」。

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