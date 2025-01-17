裝神弄鬼讓「雕像」說話！法女導靠非洲鬼故事征服兩大影展

紀錄片《達荷美：祖靈回家》以魔幻詭譎的風格勇奪2024年柏林影展金熊獎。（佳映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕塞內加爾裔法國女導演瑪蒂迪歐普2019年在首部劇情長片《大西洋》中，讓偷渡喪生的非洲移工化為鬼魂返鄉，一鳴驚人奪下坎城影展評審團大獎；她在全新紀錄片《達荷美：祖靈回家》中，又為非洲雕像配音說話，魔幻詭奇的風格再奪2024年柏林影展金熊獎，「裝神弄鬼」連續以「非洲鬼故事」接連征服兩大國際影展。

位於西非的貝南共和國過去原為達荷美王國，1892年遭到法國侵略，超過七千件文物被掠奪，運到歐洲成為博物館館藏。然而在當代的反殖民思潮衝擊之下，文物的歸還成為轉型正義重要的一環。2021年，法國將其中26件文物交還貝南。迪歐普在得知消息後，馬上對那些流落異鄉的雕像感同身受：「因為我不僅曾親身體驗過殖民所帶來的恥辱，而且至今仍揮之不去。」

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導演迪歐普的父親是塞內加爾歌手，母親是法國攝影師，她雖在巴黎出生，但從小就腳跨黑人與白人、非洲與歐洲兩個世界之間，開始創作後更不斷回到父親故鄉尋根，也因此在得知這些非洲文物即將踏上歸國旅途時，感覺幾乎就像是她身為一個混血女性存在的呼應。她想像這些百年前的非洲國王雕像飄洋過海的旅程，如何長年受困遙遠異鄉，如今回到祖國後又如何面對人事全非的故鄉，於是有了片中「讓雕像說話」的創舉。

迪奧普說，2017年法國總統馬克宏以總統身分首度承認殖民是侵犯人性的罪行，並宣布在五年之內，一定數量的非洲文物應當歸還母國。當時她感到相當震撼，因為長年以來殖民所帶來的傷痕是如此沉重，她從未想到有一天可以見證這歷史上的一大步，也從未想過一個西方世界主要國家竟然真的會為過去的殖民歷史道歉。「因為文物歸還這件事從來不曾出現在我的想像中。而這也是殖民所留下的遺產：遺忘。我因此發現，殖民所留下的否認與傷痕同樣也烙印在我的身上，而我必須持續地對我的靈魂與想像進行去殖民化。」

導演希望藉由《達荷美：祖靈回家》進行一種創傷後的療癒。（佳映提供）

她接著說，當她聽到有26件館藏要回到當年的達荷美王國時，腦中立刻浮現出拍攝《達荷美：祖靈回家》的想法：「在我的想像中，就像是在非洲某個露天劇場有個巨大的喇叭，而這個故事的聲音就是應該從那裡發出。因為這部電影真正最重要的並不是在於文物的歸還，而是在於這部電影是從哪裡對我們說話。」她在片中為雕像的聲音刻意結合了男性和女性的聲音，再加上金屬感的回音，打造出彷彿來自另一個世界的鬼魅效果，更呼應非洲泛靈信仰的地方色彩，透過雕像與電影同時為非洲發聲。

選擇拍攝這樣的「鬼故事」，作為殖民主義的鬼魂的一種隱喻，迪奧普說不僅是因為殖民主義至今在法屬的瓜地洛普島和新喀里多尼亞等地，依然是現在進行式，更有其他難以言說的殖民主義陰影依然籠罩，她希望透過電影影像找到一種表達形式來呈現這些：「拍攝《達荷美：祖靈回家》就像是讓長年被埋藏在洞穴中的過去出土，以電影影像進行一種創傷後的療癒。我們可以說它是一部鬼片，因為它就像是至今儘管看不到但卻依然存在的歷史。」《達荷美：祖靈回家》今天（17日）在台上映。

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