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娛樂 最新消息

渣男前夫下跪求復合 「古裝女神」狠拒絕…怒嗆聲：找醫生治腦子

楊紫在《國色芳華》創業成功，李現為她的大投資人。（LINE TV提供）楊紫在《國色芳華》創業成功，李現為她的大投資人。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「古裝女神」楊紫在新戲《國色芳華》飾演勇於追求自己人生的「何惟芳」，她劇中先是與丈夫和離、後幫助夥伴脫離家暴男魔爪，在李現飾演的花鳥使「蔣長揚」幫助下，憑著自己種花的手藝，在長安重新找回立足之地，李現也成為楊紫的投資人兼債主。

楊紫（右起）、李現在《國色芳華》醉臥花叢中睡過夜。（LINE TV提供）楊紫（右起）、李現在《國色芳華》醉臥花叢中睡過夜。（LINE TV提供）

最新劇情中，楊紫因與李現喝醉酒倒臥花叢，曖昧睡過夜，隔日被小姨現場抓包，小姨不僅樂見其成，還化身「神助攻隊友」，秒替李現向楊紫提親，就連楊紫解釋：「我和令甥沒有半點私情，我們是再單純不過的金錢關係。」都打消不了小姨替兩人湊對的念頭，夜綁李現把楊紫送進房門，成功促成兩人感情再次升溫。

楊紫（右）、李現在《國色芳華》感情升溫。（LINE TV提供）楊紫（右）、李現在《國色芳華》感情升溫。（LINE TV提供）

為了阻止婚嫁，楊紫和李現上演「郎有情妹無意」的戲碼，李現先是在小姨面前假意深情告白「非她不娶」，甚至對楊紫說願意在彼此的生意上降分成、多讓利，只為爭取追求她的機會，楊紫收到李現的求救訊號後，立刻賞了李現一個耳光，罵他「臭淫賊，還想佔我便宜，我告訴你，你若是再糾纏我，我就吊死在這蔣府門口。」隨後哭著跑走，結果卻意外令小姨更欣賞楊紫，大讚「出身商賈，卻不為金錢出賣真心」，「這麼多年，我終於看到有人敢揍你（蔣長揚）了」，讓李現當場傻眼。

李現（中）在《國色芳華》飾演「花鳥使」蔣長揚，表面上為貪官，實際上是正義的雙面間諜。（LINE TV提供）李現（中）在《國色芳華》飾演「花鳥使」蔣長揚，表面上為貪官，實際上是正義的雙面間諜。（LINE TV提供）

小姨接連出招，詢問楊紫理想型，楊紫回覆：「如果有一日，我意外陷入黑暗絕境中，有一人身披霞光從天而降，來到我身邊，伴我驅散陰霾」、「希望他能比我更瞭解我自己，哪怕我一言不發，他也能知曉我所有喜惡」，小姨回頭立刻就把房間佈置成暗黑風，將李現緊綁在空中，待楊紫被騙進房後，拉下布條便能「從天而降」，滿足第一項擇偶條件後，現場還佈置了許多小紙條，都是從李現口中逼問出來的楊紫資訊，細到鞋號大小、喜歡吃的東西都知道，另外還出賣了外甥李現，把怕蟲、小時候尿床的糗事都寫上去，讓楊紫看得樂開花來，李現連忙想阻止，從背後遮住楊紫的眼睛、試圖撥開她的手，兩人在自然的互動中對彼此的情愫逐漸滋生，曖昧氛圍瞬間拉滿，讓觀眾狂歡直呼：「嗑到了」、「好像在看童顏CP的前世今生」。

談及角色何惟芳的戀愛觀，楊紫說：「她就是我喜歡一個人，我認定了你，那我就奮不顧身，所以她的任何選擇，都是遵循自己內心的。」另外也表示了自己對角色的喜愛，「她（何惟芳）其實就是一個很熱愛生命、嚮往自由，然後愛自己的一個女生，她是一個很清醒的人，我很佩服她，所以我也希望生活中可以成為像他那樣的女性吧。」李現則說：「我覺得楊紫和何惟芳很像，像是成年的小貓咪，一樣很矯健、很獨立，但是會自己舔傷口，一直在成長的一個狀態。」

魏哲鳴在《國色芳華》飾演楊紫前夫，下跪求復合。（LINE TV提供）魏哲鳴在《國色芳華》飾演楊紫前夫，下跪求復合。（LINE TV提供）

楊紫、李現發完糖後，劇中情感線並不一直順遂，楊紫的前夫魏哲鳴竟回頭苦苦糾纏，下跪求復合，還說要跟現任未婚妻取消婚約，執著行徑相當瘋狂，再次被楊紫果斷拒絕，要他「去找個醫師，好好治治腦子」，而過去以飾演「深情霸總」聞名的魏哲鳴，這次演出渣男前夫一反過往形象，展現精湛演技，也讓觀眾眼睛為之一亮；本劇以楊紫女主視角，凸顯女性在舊時代的封建思想下以智慧突破困境，披荊斬棘突破人生挑戰，波折不斷劇情寓教於樂，更多精彩內容，鎖定LINE TV《國色芳華》每天晚間8點播出。

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