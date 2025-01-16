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混血男星來台追垃圾車！大寫I人出門探索台北搜尋「寶藏」

片山凉太（大元提供）片山凉太（大元提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕日馬混血創作歌手RYOTA片山凉太為宣傳第二張專輯《what am i to you?》，到台灣展開一個月的宣傳行程，體驗台灣日常生活，這段旅程中，片山凉太感到最新鮮的事情，竟然是下樓丟垃圾，台灣等垃圾車的文化，讓他覺得很新奇又很有趣。

片山凉太對台灣獨特的垃圾車文化印象深刻，「除了通告時間以外，我每天固定時間會下樓，和鄰居們一起等待垃圾車，聽到音樂就知道，倒垃圾時間到了，雖然大家彼此沒有太多互動，但每個人都在同一時間和同一地點，為了同件事一起互相陪伴，這種感覺真的很新鮮，也很棒。」

片山凉太（大元提供）片山凉太（大元提供）

自認是大寫I人的他，平時比較少主動外出，倒垃圾也成為他每天強制出門的動力，會順便感受到戶外的空氣和風景，他透露，一度考慮將垃圾車的音樂與這種特別的「人與人之間的連結」寫入新創作中，而他也漸漸習慣台北的冷空氣，常常穿著短袖到公園慢跑，引起阿公阿嬤的側目關心。

此外，凉太也沉迷於探索台北的黑膠唱片行。他坦言，有許多讓人驚喜的寶藏唱片行，每次踏入店內，都彷彿進入另一個世界。「這些唱片行真的讓我非常驚喜，有些店的收藏品甚至超乎我的想像，從經典搖滾、爵士到冷門小眾音樂應有盡有。」讓他每次進去都流連忘返，一待就是兩三個小時以上，也從中找到自己尋覓了很久的收藏，一不小心也越買越多，「有時候看到一些難得的經典唱片，價格又很親民，真的忍不住想要全部都帶回去。」

片山凉太（左）、魏如昀。（大元提供）片山凉太（左）、魏如昀。（大元提供）

上了許多通告的片山凉太，日前造訪Pop Radio《鬧著玩音樂》節目，與主持人魏如昀相見歡，片山凉太帶來了馬來西亞經典伴手禮，包括白咖啡、巧克力和咖椰花生醬，而魏如昀則回贈了台灣過年必吃的烏魚子，首次品嚐烏魚子的凉太，聽到「烏魚小孩」這個名字時，感到有點猶豫，不知道該不該吃，試過之後覺得口感風味很獨特，還靈機一動地表示：「或許可以試試看加在冰淇淋上面！」

上週六，片山凉太在誠品台北松菸店舉行了第一場新歌分享會，吸引彩排時就「入坑」留下來的新鮮粉絲，接下來，他將於 1月19日晚上七點半在台中誠品園道店舉行第二場新歌分享會。

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