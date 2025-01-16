小哈利替中國網友抱屈 歡迎TikTok難民湧入小紅書

美國對TikTok展開禁令，許多網友湧向小紅書。（路透）

〔記者馮亦寧／台北報導〕美國TikTok禁令將於當地時間19日生效，許多TikTok美國用戶紛紛轉戰中國APP「小紅書」。這些自稱「TikTok難民」的網友湧入小紅書後，藝人庾澄慶和伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利特別以英文錄影，希望外籍人士能對中國網友多些尊重，並譏諷：只是不能上個網，就稱自己是難民。

藝人庾澄慶和伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利。（翻攝自IG）

庾恩利認為現實中有很多人真的無家可歸，他們才是難民，對於只是不能上網的人卻委屈說自己是「TikTok難民」，庾恩利不以為然。目前以上海為根據地，目標朝演藝圈發展的庾恩利，認為外國人湧入小紅書，都不太了解中國歷史，並認為「洋人總是來到不屬於自己的領域，自己玩開心了就走」，更指出美國網友要求翻譯，責備小紅書沒有翻譯功能挺不尊重人，而且小哈利還頗不以為然的說：「我們只是說不同的語言，只是來自不同的文化背景，當然會有好笑的人，說得好像你們不知道中國人會有幽默感一樣。」

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庾恩利在影片中對外籍人士某些發言感到不以為然。（翻攝自小紅書）

這一套言論讓中國小粉紅很滿意，紛紛稱讚伊能靜會教孩子，並說：「說中文，讓他們老外去學啊！學不會讓他們去翻譯！為什麼一個個的都要用他們的語言去交流？誰規定的必須要用英文才能溝通？」

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