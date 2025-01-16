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娛樂 最新消息

警察父親肺癌猝逝！温嵐心痛發聲：脫離病痛了

〔記者陽昕翰／台北報導〕温嵐歷經喪父之痛，她的爸爸在上月因為肺癌猝逝，從發現癌症到離世只有短短一個月，令人措手不及，今天温嵐受訪回應：「最難熬的時間過了，我沒有任何遺憾，覺得爸爸脫離病痛了。」

温嵐歷經喪父之痛上工。（華納音樂提供）温嵐歷經喪父之痛上工。（華納音樂提供）

温嵐的父親為了治療癌症住院一個多月，上月27日病情急轉直下，當晚仍在工作的温嵐火速在經紀人的陪同下回到新竹探視。

温嵐的父親生前擔任警察，總是給人硬漢的形象，看到爸爸滿身插滿管子，甚至無法言語，温嵐表示：「全身都插著管子、不能動，也不能反應。」內心滿是不捨，當晚回到台北就得知爸爸離開的遺憾消息。

温嵐表示，有把握到機會跟爸爸說說話，「主要是讓他放心，跟他說我們都長大了，會照顧好媽媽，跟他說要到彩虹橋上等我們。」她也在加護病房裡播了自己的新歌《一個吻的時間》給他聽。

温嵐加盟新東家，推出全新單曲《一個吻的時間》。（華納音樂提供）温嵐加盟新東家，推出全新單曲《一個吻的時間》。（華納音樂提供）

温嵐已經辦完了父親的告別式，更留下了他的手錶及吊嘎紀念，至於是否夢過亡父？她表示在爸爸離開的第一天，就有感應到爸爸回到家，還開了房間門，「有聽到開門的聲音，就跟爸爸說，叫他不要嚇我。」

前陣子温嵐到外地工作，她透露睡前都會習慣把房間內廁所的燈打開，「結果起床之後，發現房間的燈跟門都被關掉了。」認為應該也是爸爸要來探望他。

敬業的温嵐除了忙爸爸的後事，其餘工作全都照常，期間歌手男友雷諾也貼心在旁陪伴，她受訪透露跟男友的感情穩定，暫時沒有結婚的想法，「被（婚姻）綁住很可憐耶，就是有一個陪伴就好。」原住民文化也沒有親人離世要在百日內完婚的習俗。

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