TikTok出現「IKEA北韓分店」？ 官方回應這樣說

北韓一名TikTok使用者拍到購物中心中有疑似IKEA招牌。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕TikTok平台上一個專門介紹北韓的帳號「Dpark Times」近日在平壤拍攝影片，竟在一處購物中心拍攝到瑞典家居品牌IKEA招牌，上傳後引起熱烈討論。IKEA得知此事也忙著發出回應。

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IKEA否認在北韓有分店，並表示會持續觀察，該品牌是否侵犯智慧財產權，必要時也會採取法律行動。

北韓一般民眾根本無法使用TikTok。（彭博）

Dpark Times專門分享關於北韓的影音，似乎希望向全世界傳遞北韓正面形象，不過，這次卻意外幫忙抓到「贗品」。Dpark Times興奮分享自己拍攝的購物中心出現疑似IKEA招牌，連忙上傳，打造出北韓與世界接軌形象。未料此事也被瑞典當地報紙刊登，IKEA立刻否認，並表示品牌沒有在北韓開設據點。

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北韓大外宣踢到鐵板，讓許多政治觀察家表示任何關於北韓的相關報導，都不能排除當局介入可能性，且一般北韓民眾根本不能使用TikTok，該帳號為何能分享北韓各式各樣事務，也令人好奇。

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