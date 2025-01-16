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娛樂 最新消息

「寶島叫賣哥」從小看爸爸數鈔票 卻誤入歧途多次出入監獄

〔記者侯家瑜／台北報導〕「寶島叫賣哥」葉昇峻近日上《震震有詞》分享從風光無限到家道中落，誤入歧途出入監獄多次，後來扛起家中千萬負債，忍著悲痛簽下父親放棄急救同意書等故事。另外也邀請財經專家盧燕俐、諮商心理師許庭韶及徐人和律師一起探討。

葉昇峻從風光無限到家道中落，誤入歧途出入監獄多次。（和展影視提供）葉昇峻從風光無限到家道中落，誤入歧途出入監獄多次。（和展影視提供）

葉昇峻從小家境從無比風光，「全盛期時大約民國70多年的年代，家裏每日營業額可以在台中買一間透天厝。」江湖郎中出身的父親從賣藥開始，生意頭腦轉得飛快，一路買下牛肉場、開了國術館，業績蒸蒸日上，「國術館一天營業額有百萬，牛肉場光售票單場可收20萬，從早到晚累積可觀的金額。」坦言從小看爸爸數鈔票長大。

國中畢業後，葉昇峻說父親要他學修車習得一技之長，但他看KTV少爺賺得輕鬆，便告知父親想改行當少爺，「我爸聽完就叫我滾出去，我離開家裡後開始交朋友、沾染惡習，30歲左右就已經進出監獄超過7次。」

葉昇峻最後一次是冤獄，「爸爸為了保我把他最愛的賓士車賣掉。」他說這輩子只看過父親哭3次，2次是講自己的身世，一次便是探監時聽律師說可能會求刑20多年，父親落淚看著兒子，兩個人彼此卻一句話都說不出來。

葉昇峻從風光無限到家道中落，誤入歧途出入監獄多次。（和展影視提供）葉昇峻從風光無限到家道中落，誤入歧途出入監獄多次。（和展影視提供）

出獄後，家中面臨掃黃、股市投資失利，父母親總共負債5000萬元，2000萬是銀行貸款因破產不用支付，但還有3000萬是地下融資、民間借貸，葉昇峻一家人從台中舉家北上，住在連床都沒有的廢棄工廠內，許多親友都不願意伸出援手。

父親當時曾對他說「曾經在風光的時期我什麼都有過了，但現在一家人都在一起是我覺得最幸福的時候。」為了扛起家中負債，葉昇峻也開始在市場叫賣，他一整天從早市、黃昏市場、夜市至少跑三場，「業績最好的時期，一天營業額可以破6位數。」他現場還即興分享叫賣技巧、如何帶來客源跟如何讓客人掏錢。

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