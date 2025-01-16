洛杉磯野火燒到奧斯卡！遭傳「首度停辦」 主辦不忍回應了

第97屆奧斯卡入圍名單宣布延後公布。（翻攝自影藝學院臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國南加州野火持續蔓延，根據外媒報導已增至24人罹難、至少16人失蹤、上萬棟房屋損毀，當局坦言死亡人數還會繼續攀升，而今年奧斯卡金像獎也受影響，原預定在美國時間1月17日公布入圍名單，但因野火延燒，目前已2度延後到23日線上公布入圍名單，甚至有傳言典禮可能停辦。對此，主辦發聲回應了。

今年是奧斯卡獎第97屆，頒獎典禮原預定3月2日於洛杉磯舉行。日前據《太陽報》報導，因野火造成巨大災難，奧斯卡獎恐面臨史上第一次被取消。報導指出，由湯姆漢克斯、梅莉史翠普、史蒂芬史匹柏和艾瑪史東等一線明星領導的奧斯卡金像獎官方委員會每天都在關注事態發展，且有一項秘密「應急策略」已到位，可能會直接取消3月2日的頒獎典禮。

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而《每日郵報》則表示，有奧斯卡獎主辦相關人士近期受訪時表示，雖然大火造成嚴重災害，但是典禮仍會照常舉行，直言停辦傳聞是「毫無根據的謊言」。

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