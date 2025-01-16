楚宣當小三帶球進駐中醫世家 慘遭原配掐脖洩憤

楚宣（右起）在《好運來》遭藍葦華扯頭髮，倪齊民在旁當和事佬。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楚宣在民視八點檔《好運來》飾演倪齊民小老婆，與原配侯怡君有不少「動作戲」，印象深刻的是被侯怡君掐脖子的橋段，劇情是倪齊民要進來勸架，結果整場戲都是倪齊民拉著她的手，而不是侯怡君的手，讓大家瞬間笑出來。

楚宣飾演的「蕭麗芬」心機重、手段狠，讓觀眾恨得牙癢癢，她在劇中母憑子貴進入中醫世家林家，成為倪齊民的小老婆，平時善於情勒攻於心計，自比一朵帶刺的癡情玫瑰花，被愛沖昏頭，笑說自從大老婆侯怡君重磅回歸，她就頻頻被KO。

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楚宣（右起）在《好運來》遭藍葦華扯頭髮，倪齊民在旁當和事佬。（民視提供）

楚宣表示，第一次與侯怡君有對手戲，沒想到一碰面打架動作戲很多，但兩人的默契相當好，打戲看起來都很逼真，彼此都沒有受傷，對戲過程充滿火花，讓她直喊：「很過癮！」

除了與侯怡君的對手戲，楚宣劇中與藍葦華有不少互動，她透露，之前拍攝一場戲藍葦華假裝生病，來中醫診所找麻煩，結果突然暴怒，抓她的頭髮。楚宣笑說：「藍葦華一開始還不敢用力扯，我就說沒關係就大力一點，我頭髮很多，後來拍完戲後發現頭皮隱約都痛了，看得出來為戲拼了。」

楚宣在《好運來》飾演小三蕭麗美。（民視提供）

侯怡君（右二起）在《好運來》與小三楚宣有不少對手戲。（民視提供）

楚宣劇中常常欺負童星蕭晴曦，她預告接下來會一些被教訓的戲，表示自己並不介意，反而覺得這樣的角色很有挑戰性，也呼籲觀眾：「如果我演得不夠壞，請大家多鞭策我，但請不要對我本人太狠喔！」

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