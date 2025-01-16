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娛樂 電視

李四端主持訪談遇窘境！親曝2招解套方式

〔記者林欣穎／台北報導〕李四端主持訪談節目《大雲時堂》，他在主持生涯訪問過各個不同領域的名人，坦言也曾遇過很難繼續訪下去的窘境，並在節目上分享讓訪談順暢的方法。

李四端表示：「我們有時候跟人家聊天，也會突然忘了對方很多的小細節，我要說的意思就是很多的過程中，其實是雙方的。」所以不僅是來賓，主持人當下自己的狀態也很重要。

他也提出解套方式，「一個就是我們把節目錄影拉長，讓他（來賓）的那個慢火能夠烘出來，還有一個，就是讓他說吧！拋開原來設定的主題，看他今天喜歡說什麼，也許有時候反而有好的答案！」

龍應台（右）在《大雲時堂》接受主持人李四端的訪問。（八大提供）龍應台（右）在《大雲時堂》接受主持人李四端的訪問。（八大提供）

而本周最新一集邀來作家龍應台，她在節目中點了思親的料理「香椿炒蛋」和「螞蟻上樹」，龍應台描述母親24歲時就離鄉背井，小時候聽母親說起家鄉時，就會講到「香椿炒蛋」，某次偶然在建國花市，聽到有人在介紹香椿，讓她嚇了一跳，馬上買了一株，「因為那就是媽媽的樹，她的思鄉。」

另一道菜「螞蟻上樹」，則是和父親有關，「我爸是湖南人，他是吃辣的，所以『螞蟻上樹』這個都是當我媽跟他沒有在吵架，或者不高興之後，想要安撫他的情緒的時候，就弄個『螞蟻上樹』給我爸吃。」也因此只要看到「螞蟻上樹」這道菜就會讓龍應台想到父親，她到現在也很愛吃這道料理，甚至還直率地提醒李四端：「下次要請我吃飯的時候，就要點『螞蟻上樹』！」

龍應台也在《大雲時堂》節目談到自己對蛇的恐懼；她透露曾在三更半夜，因為聽到房門外的狗叫聲，於是拿著手電筒查看原因，竟然看到一條眼鏡蛇高高站在門口，與她的距離大約只有一公尺，嚇得她趕快找救兵！她打趣說自己還是有點進步，已能從一開始的尖叫，慢慢變成自己克服，還能辨認是有毒或無毒的青竹絲，笑言：「我看到牠的時候，還是會停止呼吸！」但會選擇不出動捕蛇夾，而是用相安無事的方式的來處理。

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