國民黨擬砍23億預算！公視小編問「存在的1000個理由」近千網友回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕國民黨提案刪除公視23億元預算，其中公視戰爭劇集《聽海湧》被指毀人名節、竄改歷史，公視目前沒有回應，但小編在社群媒體發問，「公視存在的1000個理由」，短短不到一小時，湧入近千則留言，有網友指出「要再看到跟《聽海湧》一樣高水準的歷史劇」、「喜歡《我們的島》系列，有很多細心整理好的知識在裡面」，力挺公視節目。

國民黨提案刪除公視23億元預算，小編在社群媒體發問「公視存在的1000個理由」。（翻攝自臉書）

而社團法人媒體改造學社與台灣媒體觀察教育基金會則發表聯合聲明表達強烈抗議，並呼籲立委理性問政，不應以全刪預算的方式來否定公視。該聲明表示，公視是台灣與台灣公民社會艱辛建立的珍貴公共領域，針對近日傳出，有國會議員提案將今年度公廣集團預算全數刪除。若為屬實，媒體改造學社與媒觀不僅感到不解，也強烈表達抗議。

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媒觀呼籲，每一位立法委員能夠秉持憲法所賦予的職責，作為一個代議士，以維護國家公共利益為職志、理性問政，應監督公廣集團持續扮演「不受商業或利益團體左右」的全民電視台，而不應該以全刪預算來全然否定。

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