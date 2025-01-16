謝金燕為何年輕急生子？昔車禍「昏迷3天3夜」 醫：餘生恐坐輪椅

謝金燕。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕利菁昨（15）日受訪時意外脫口稱知道謝金燕「孩子的爸」是誰，以為媒體有公布，隨後為了自己的快嘴道歉，而謝金燕也相當保護兒子，從未公開過兒子的父親，就連豬哥亮生前都不知道這個「天大的祕密」。事實上，謝金燕曾經發生過嚴重車禍，昏迷了3天3夜，甚至被醫生告知欲生子最好在30歲前。

據悉，謝金燕在1991年12月21日與姐姐謝青燕及一名男性友人出遊時，遭逢重大車禍事故，該男性友人當場身亡、謝青燕全身近七成灼傷，謝金燕則脊椎位移、多處骨頭斷裂、骨盆碎裂、肺積水、腦震盪、大腿灼傷、右臉割傷、內出血以及鼻樑撞傷，當時醫生甚至評估她可能餘生得坐輪椅，建議她如有生子計畫，最好在30歲以前。而她也不向命運低頭，2年後即重返演藝圈。

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事發30年後，謝金燕於2021年在臉書發文，提及這天也是自己每年都無法忘記的重生之日，「30年前的這一天，30年了，珍惜老天給我重生的恩典，珍惜每一天」。

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