晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝金燕為何年輕急生子？昔車禍「昏迷3天3夜」 醫：餘生恐坐輪椅

謝金燕。（翻攝自臉書）謝金燕。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕利菁昨（15）日受訪時意外脫口稱知道謝金燕「孩子的爸」是誰，以為媒體有公布，隨後為了自己的快嘴道歉，而謝金燕也相當保護兒子，從未公開過兒子的父親，就連豬哥亮生前都不知道這個「天大的祕密」。事實上，謝金燕曾經發生過嚴重車禍，昏迷了3天3夜，甚至被醫生告知欲生子最好在30歲前。

據悉，謝金燕在1991年12月21日與姐姐謝青燕及一名男性友人出遊時，遭逢重大車禍事故，該男性友人當場身亡、謝青燕全身近七成灼傷，謝金燕則脊椎位移、多處骨頭斷裂、骨盆碎裂、肺積水、腦震盪、大腿灼傷、右臉割傷、內出血以及鼻樑撞傷，當時醫生甚至評估她可能餘生得坐輪椅，建議她如有生子計畫，最好在30歲以前。而她也不向命運低頭，2年後即重返演藝圈。

事發30年後，謝金燕於2021年在臉書發文，提及這天也是自己每年都無法忘記的重生之日，「30年前的這一天，30年了，珍惜老天給我重生的恩典，珍惜每一天」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中