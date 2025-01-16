不叫「毒王」了！《璀璨女人夢》正式定檔台灣確定上映

〔記者許世穎／綜合報導〕榮獲本屆金球獎音樂或喜劇類最佳影片及最佳外語片等4項大獎的《Emilia Pérez》（前譯：毒王女人夢），台灣正式定名《璀璨女人夢》，並宣布上映日期，而在昨晚公布的英國影藝學院電影獎（BAFTA）入圍名單也再獲11項大獎提名，柔伊莎達娜更和席琳娜戈梅茲一同爭奪女配角。

《Emilia Pérez》在台正式定名《璀璨女人夢》。（CATCHPLAY提供）

英國影藝學院電影獎有「英國奧斯卡」之稱，《璀璨女人夢》入圍包括最佳影片、外語片、導演、女主角（卡拉索菲亞賈斯康）、女配角（柔伊莎達娜與席琳娜戈梅茲雙入圍）、改編劇本、攝影、剪輯、妝髮、原創配樂11項大獎。卡拉索菲亞開心表示：「衷心感謝英國電影學院獎給予《璀璨女人夢》11項入圍的肯定，授予我最佳女主角的提名，這是我莫大的榮耀。」

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卡拉索菲亞賈斯康憑《璀璨女人夢》成為首位獲得坎城影后的跨性別女星。（CATCHPLAY提供）

近日洛杉磯遭受野火侵襲，卡拉索菲亞日前於《吉米今夜秀》受訪也表達關切，「這場大火讓我感到心碎，那裡有許多人，許多朋友，以及許多失去家園、工作和生活方式的人。我想將我的愛送給每一位洛杉磯人，他們正經歷如此艱難的時刻，希望這場災難能早日得到控制。」

卡拉索菲亞也感性分享，《璀璨女人夢》對她來說，不僅僅是一部電影，更是一個人人都可以欣賞的藝術，連結著每位觀眾，並且產生共鳴，「《璀璨女人夢》是我心目中最偉大的電影，因為這部電影會讓你看見真正的自己！」電影確定於2月21日在台上映。

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