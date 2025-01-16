大港你又贏了！才公布到廣末涼子 開賣結果令人崩潰

〔記者陽昕翰／台北報導〕第16屆大港開唱再度寫下完售紀錄，僅以5分鐘速度火速秒殺，許多買到票的樂迷開心直呼「功德圓滿」、「今年終於順利上岸了」，也有不少搶票失敗的人哭喊「大港搶票等級絕對是音樂祭冠軍」，感到非常崩潰。

廣末涼子是本屆的大港女神，將在大港開唱登台。（出日音樂提供）

對此，大港開唱主辦單位表示：「感謝大家熱情支持，連續四年都成功締造開賣即完售的好成績，今年將會是大港非常不一樣的一屆，接下來請帶著一顆期待的心，3月相約在高雄港邊見。」

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今年大港開唱再次沿用「實名制」售票，並分成三階段式開賣，第一日攜手國泰世華Cube卡友與大港人優先購買，即締造亮眼開票成績，不到5分鐘就銷售一空；第二日的大港人優先購，同樣吸引不少會員試手氣；還有最後第三階段的一般售票。

大港開唱表示，三階段預售票都成功順利完售，現場將不會再販售任何票券，隨著The Flaming Lips、QURULI、廣末涼子、Creepy Nuts等表演者都確定參戰大港，接下來還會陸續公布精采演出陣容。

大港開唱門票完售。（出日音樂提供）

以「人生的音樂祭」作為主軸的大港開唱，將邁入第16屆，已連續4年成功寫完售成績，也讓主辦單位開始思考，該如何讓活動有感提升，對此今年活動場域將全面升級外，主舞台南霸天也將移師到愛河灣區一帶，並以全新規格打造，希望給予樂迷不同以往的感官饗宴。

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