加州野火蔓延…陳冠希7歲女兒學校被燒光 他罕發文求助

陳冠希透露女兒的學校遭野火燒毀。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國加州洛杉磯野火持續肆虐，數十萬人面臨家園毀於祝融。港星陳冠希昨（15）發文透露，表示女兒Alaia的學校也被燒毀，罕見求助外界能伸出援手，捐款幫忙重建校園。

44歲港星陳冠希與中國模特兒秦舒培於2016年公開戀情後，感情甜蜜穩定，兩人育有1個寶貝女兒Alaia，時常在社群分享一家三口的生活點滴，怎料，昨日突罕見發文向粉絲求救，表示女兒在南加州的學校被大火燒毀，「我懇請所有支持我的人伸出援手，幫助Alaia和她的同學建造一個全新的、更好的校園，給他們一個更光明的未來」。陳冠希的文章曝光後，吸引不少人關注並捐款。

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稍早，陳冠希再度發文，並曬出女兒的照片表示感謝，「陳氏一家感謝所有透過捐款或祈禱為Alaia的學校傳遞正能量的人們！我們將繼續幫助社區，並感激每一位將愛與正能量帶給南加州火災受災者的人！」

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