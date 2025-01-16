買一送二！五月天成軍日拉斯維加斯慶生 兩組大咖飛美國同歡

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天明（17日）開始將領軍相信音樂多組歌手從高雄「一路向東」唱向玉里和花蓮市獻愛，另外也宣布3月29日成軍日會在美國拉斯維加斯「慶生」演出，還加碼邀請兩組人氣歌手一起赴美同歡。

五月天將赴美巡演，希望呈現原汁原味演出內容。（相信音樂提供）

3月29日五月天的「回到那一天」25週年巡迴演唱會將前往拉斯維加斯Allegiant Stadium開唱，包括Coldplay、夏奇拉等很多知名西洋歌手都在同場地辦過演唱會，五月天則是首次在美國的大型體育場開唱，過去多是在室內體育館演出。

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告五人也將飛美為師兄五月天慶生演出。（相信音樂提供）

為了讓在異鄉工作或求學的歌迷也可以百分百原汁原味享受五月天的演唱會，這次賭城的演出也會將巨型五球、華麗的舞台視訊，和環場巴士全都運到美國，前置作業繁複，就是要讓在美國的「五迷」也能在五月天成軍日看到最豐富的演出內容。

蕭秉治將在師兄五月天成軍日演唱會獻上半小時表演。（相信音樂提供）

除了主角五月天，這次巡演還將邀請到被阿信封為「破億神曲製造機」的創作歌手蕭秉治，以及被視為「天團接班人」的告五人在五月天登場前提前開趴，將各自獻上30分鐘的演出為五月天慶生。

配合這次美國演出，五月天將推出「VIP專屬珍藏」成團快樂旗艦大禮包，內容包括勇敢任性相機 、25挺你硬殼包、與你為五紀念證，可讓歌迷好好收藏，另外易遊網也會推出豪華海外行程專案，讓有興趣的歌迷飛往美國陪五月天慶生。演唱會門票1月21日在Ticketmaster.com開賣，詳情可參考五月天及相信音樂官網或臉書粉絲團。

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