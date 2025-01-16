《秘密會議》12項領跑英國影藝學院電影獎！黛咪摩兒再爭后

宗教懸疑驚悚片《秘密會議》以12項提名領跑英國影藝學院電影獎。（翻攝自IMDB）

〔記者許世穎／綜合報導〕有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA）昨晚公布入圍名單，以梵蒂岡為背景的宗教懸疑驚悚片《秘密會議》以12項提名領跑，《Emilia Pérez》（前譯：《毒王女人夢》，正式片名待定）則以11項緊追，柔伊莎達娜更和席琳娜戈梅茲一同爭奪女配角。

由愛德華伯格執導的《秘密會議》入圍包括最佳影片、導演、雷夫范恩斯的最佳男主角以及伊莎貝拉羅塞里尼的最佳女配角等12獎大獎。賈克歐迪亞執導的西語音樂驚悚片《Emilia Pérez》描述一位墨西哥變性毒梟的故事，則入圍包括最佳影片、導演、卡洛斯賈斯康的最佳女主角，以及兩位最佳女配角等11項大獎。

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安卓亞布洛迪在《粗獷派建築師》飾演懷抱美國夢的匈牙利裔猶太建築師，是今年獎季影帝大熱門。（UIP提供）

最佳男主角方面，《粗獷派建築師》安卓亞布洛迪對上《巴布狄倫：搖滾詩人》「甜茶」提摩西夏勒梅、《辛辛監獄劇團》科爾曼多明戈、《秘密會議》雷夫范恩斯、《異教詭屋》休葛蘭，以及在《狂人法則》化身川普的賽巴斯汀史坦。

黛咪摩兒以《懼裂》再創事業高峰，也成為獎季影后大熱門。（CATCHPLAY提供）

《懼裂》黛咪摩兒再度入圍最佳女主角，與《魔法壞女巫》辛西婭艾利沃、《Emilia Pérez》卡洛斯賈斯康、《Hard Truths》瑪麗安娜瓊巴普蒂斯特、《艾諾拉》麥琪麥迪遜，以及《The Outrun》瑟夏羅南一同爭后，《乖女孩》妮可基嫚則再度被冷落。還有導演盧卡格達戈尼諾執導的火辣網球愛情片《挑戰者》及他執導的另一部作品《酷兒》也未能獲得提名。

由於洛杉磯正經歷野火災情，對於許多業界人士而言，獎項與提名可能並非當前的首要關注點。BAFTA電影部門主席莎拉普特（Sara Putt）接受外媒《綜藝》訪問時表示，英國影藝學院向所有受影響的加州居民致以深切關懷，「這是一段非常艱困的時期。」

莎拉普特也補充，BAFTA尚未對最終投票的日期做出任何具體決定，但根據一般政策，那些未能參與第二輪投票的人仍可參與最終投票。2025英國影藝學院電影獎頒獎典禮將於2月16日在倫敦皇家節日音樂廳舉行。

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