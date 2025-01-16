盲人英雄挑戰漫威極限動作場景！《夜魔俠：重生》首曝預告

〔記者許世穎／綜合報導〕讓粉絲期待已久、由漫威影業推出的最新影集《夜魔俠：重生》昨（15日）晚正式曝光首支預告，包括「夜魔俠」查理考克斯、「金霸王」文森唐諾費里奧、「制裁者」強柏恩瑟、「凱倫」黛博拉安沃爾等要角全數回歸。

影集《夜魔俠：重生》曝光首支預告。（迪士尼提供）

該劇描述身為盲人律師的麥特梅鐸憑藉其超凡能力經營著一間繁忙的律師事務所，為正義而奮鬥；同時，前黑幫老大「金霸王」威爾森費斯克則在紐約追求自己的政治野心。當他們的過去逐漸浮現，兩人最終將走向無可避免的對決。

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「夜魔俠」查理考克斯（左）和「金霸王」文森唐諾費里奧在《夜魔俠：重生》預告中現身。（迪士尼提供）

查理考克斯（右）去年和文森唐諾費里奧一同出席《夜魔俠：重生》紐約度漫展發布會。（迪士尼提供）

考克斯飾演的夜魔俠早已加入漫威電影宇宙，包括在2022年Disney+ 影集《律師女浩克》，還和塔提阿娜瑪斯蘭尼飾演的女浩克發展了一段關係。他也曾短暫出現在Disney+影集《回聲女》，以及在電影《蜘蛛人：無家日》中擔任彼得帕克的律師。

這也將是考克斯繼先前共3季的影集《漫威夜魔俠》（現正名為《夜魔俠》）後，首次主演以夜魔俠為主角的新作。《夜魔俠：重生》將於3月5日在Disney+上線。

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