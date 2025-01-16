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娛樂 最新消息

旺福好旺！尾牙超過20場 從科技業唱到律師事務所

旺福擅長帶動氣氛，收到不少尾牙表演邀約。（旺福愛你提供）旺福擅長帶動氣氛，收到不少尾牙表演邀約。（旺福愛你提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕新的一年，旺福推出新單曲《呷飽未》，透過簡單的問候傳達溫暖的祝福，旺福也受邀擔任「樂扶基金會」公益代言人，關心偏鄉弱勢孩童的生活，希望透過《呷飽未》這首歌，讓有能力吃飽的人，一起來照顧還沒吃飽的人。

拍攝《呷飽未》MV，旺福特別找來好幾位過去曾受到樂扶基金會照顧的孩子們參與主演，也跟旺福一起挑戰各種美食料理。

旺福拍攝《呷飽未》MV，挑戰做美食。（旺福愛你提供）旺福拍攝《呷飽未》MV，挑戰做美食。（旺福愛你提供）

旺福笑說：「原本只是跟一群小朋友拍MV，簡單做菜的畫面，結果4個團員都不服輸，每個人都拿出好手藝，拼命程度簡直就像是要開一間餐廳的試營運。」

近期尾牙季，旺福合計受邀參加超過20場尾牙表演，從科技業到律師事務所的尾牙，旺福都能帶動現場氣氛，也能達到親子互動效果，團員開心表示：「很高興能在歲末時節參與這麼多大小尾牙，希望旺福的音樂繼續陪伴大家走過生命任何片刻，無論碰到什麼困難，都能為每個人加油打氣！」

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