張震嶽自認有妻小「總不能一直談戀愛寫歌」 黃韻玲被街聲感動

鄭宜農（左起）、張培仁、黃韻玲出席街聲頒獎典禮。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕第二屆「StreetVoice Awards街聲年度音樂趨勢大獎」，昨（15日）晚在Legacy TERA舉行頒獎典禮，街聲創辦人張培仁談到：「街聲有挖寶空間，音樂人可被達人、評審看見，有發揮空間。」北流董事長黃韻玲則說很感動街聲所做的一切，回想自己以前為夢想努力，最渴望作品能讓喜歡的歌手像是齊豫、李建復聽到。

「街聲年度音樂趨勢大獎」頒獎典禮落幕。（街聲提供）

張震嶽昨晚頒發「年度評審團推薦獎」，他談到：「習慣用自己的Me Time寫歌，每天習慣打開電腦寫歌，把寫歌當習慣。一個創作者除了記錄想法，也要觀察別人，周遭發生的事。像我這個年紀有妻小了，總不能一直談戀愛寫歌，生活周遭的事，愛情或生活故事，身段放低一點才能看到這些事在發生。」

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張震嶽把寫歌當習慣。（街聲提供）

獲得「年度評審團推薦」的包括吳靜依《水泱 Ripples in chest》、B E N N《Hakka Drums》、YaMonSocialClub《怪怪的人都在那邊 》（Demo）、雷擎、老莫 ILL MO、夏之禹等。

另外落日飛車主唱國國頒發「年度分類榜綜合表現」，得獎者包括AuZTIN、守夜人、LINION、庸俗救星、艾蜜莉、謝震廷、P!SCO、沒有才能、Mandark、LEIGHT NINE、BK、旅人、森森鈴蘭、名雪薇薇等。

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