玄彬「迫降」台北最愛這一味！「甜豆爸」高人氣秘訣曝光

〔記者鍾志均／台北報導〕玄彬時隔5年來台，高人氣擋不住，他昨（15）結束完西門國賓影人見面會後，今馬不停蹄出席記者會，暢聊電影相關問題，另粉絲關注他前一晚到底做了什麼，去了哪裡，引發追星潮，最後發現他結束活動後直奔這一處飽餐一頓。

玄彬出席《哈爾濱》影人見面會，露出靦腆笑容。（網銀國際影視提供）

據悉，玄彬結束完西門的影人見面會後，前往點水樓品嘗美味佳餚，許多粉絲全程緊盯歐巴的行程，包括他離開電影院後，有粉絲拿著他和愛妻孫藝真合照的紅包袋和卡片，要親自交給玄彬，只見玄彬一個箭步向前拿起禮物，親切揮手，融化眾人心。

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玄彬在台人氣從電影開播前就開始，昨排隊人龍接近鄰近的西門國小，還有人親自捕捉玄彬下了保母車，準備前往影廳的一面，直呼「夢中那個最帥的男人竟來到台北」，也有人全程「眼冒愛心」，難以相信能和玄彬一起呼吸「台北的空氣」。

《哈爾濱》玄彬粉絲見面會。（記者胡舜翔攝）

甚至有年輕人陪母親追星，樂喊「我媽比我還知道玄彬來台」、「今晚陪媽媽一起追星」，發文一出讓網友們莞爾，可見「師奶殺手」玄彬名不虛傳。

粉絲緊抱玄彬抱枕。（記者胡舜翔攝）

事實上，昨發生影人見面會不給台灣文字記者進入影廳，以及禁止攝影記者拍攝影人的插曲，不過無損玄彬自身形象；粉絲認為他相比過去5年，變得更加成熟穩重，唯一不變的是態度親切，且長得帥，皮膚保養好。

《哈爾濱》玄彬粉絲見面會。（記者胡舜翔攝）

身為兒子「甜豆」的父母親，玄彬和孫藝真堪稱圈內模範夫妻，零負評，關鍵在於不斷推出新作品，舉辦活動寵粉，加上不擺架子，有禮貌，努力維持自身形象，就是高人氣的不二法門。

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