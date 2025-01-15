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娛樂 最新消息

（影）經典系列重磅回歸！《小子難纏》連Coldplay都致敬

〔記者許世穎／綜合報導〕經典電影《小子難纏》（The Karate Kid）系列最新作《小子難纏：空手道傳奇》今（15）日曝光中字預告，包括飾演系列主角「空手道小子」丹尼爾拉魯索的雷夫馬奇歐、前作《功夫夢》飾演「韓師父」的國際巨星成龍都將回歸，傳承經驗給新一代的主角王班。

王班在《小子難纏：空手道傳奇》飾演李峰，接受不同武術風格訓練，展開史詩般的決戰。（索尼提供）王班在《小子難纏：空手道傳奇》飾演李峰，接受不同武術風格訓練，展開史詩般的決戰。（索尼提供）

《小子難纏》於於1984年上映後在歐美掀起一波功夫熱潮，空手道更成為美國80年代流行文化的代表之一，飾演第一代「空手道小子」丹尼爾的雷夫旋即成為家喻戶曉的動作巨星，他也和片中飾演師父「宮城先生」的已故日裔男星森田則之於1986、1989年繼續演出《小子難纏2》、《小子難纏3》。

之後《小子難纏》也推出動畫影集，1994年則由影后希拉蕊史旺接棒，和森田則之主演全新的《新小子難纏》。2018年雷夫在影集《眼鏡蛇道館》回歸扮演丹尼爾，直接接續首集《小子難纏》的34年後，讓功夫及格鬥的魅力獲得年輕世代的讚賞與喜愛，更獲得艾美獎最佳喜劇類影集的提名。2010年由威爾史密斯監製、他的兒子傑登、成龍一同演出的《功夫夢》則擴張了整個「小子難纏宇宙」。

作為《小子難纏》系列最忠實的鐵粉，「Coldplay」酷玩樂團在去年10月發表的最新專輯中，推出《The Karate Kid》這首向電影致敬的創作歌曲，並且邀請雷夫飾演MV男主角，一位落魄的街頭藝人，最終完成登台演出夢想的感人故事。在10月31日於墨爾本體育場的演唱會上，主唱克里斯馬汀展現精湛的演技假裝失聲，隨後邀請雷夫驚喜登台，讓現場氣氛達到最高潮，這個橋段也被節錄在MV中，鼓勵大家戰勝自己內心的掙扎，重新找回自信的力量。

成龍（左起）、王班、丹尼爾拉魯索攜手演出《小子難纏：空手道傳奇》，帶領觀眾一同見證全新武術傳奇的誕生。（索尼影業提供）成龍（左起）、王班、丹尼爾拉魯索攜手演出《小子難纏：空手道傳奇》，帶領觀眾一同見證全新武術傳奇的誕生。（索尼影業提供）

如今全新電影續集《小子難纏：空手道傳奇》終於要與紛絲見面了，在這集中，由《西遊ABC》王班飾演的功夫奇才李峰因為一場家庭悲劇，被迫與媽媽離開北京搬到紐約生活，掙扎著融入校園生活的他，不斷的被捲入與同學的衝突中。

為了幫助新結交的朋友，李峰決定參加一場空手道錦標賽，他的師父韓先生找來「空手道小子」丹尼爾協助訓練並傳授新的招數，結合不同的的武術風格，與對手展開史詩般的決戰。《小子難纏：空手道傳奇》將於5月29日（週四）暨端午節檔期正式在台上映。

《小子難纏：空手道傳奇》官方預告：

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