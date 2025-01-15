王彩樺自帶「厚臉皮」出外景 許富凱也在鏡頭前狂吃

〔記者侯家瑜／台北報導〕由林美秀、王彩樺、庭庭和許富凱主持的《瓜田冠軍的誕生》日前前往雲林莿桐農會，四位藝人前往一間熱氣騰騰的豆皮工廠，林美秀先是開玩笑說：「這是仙境嗎？」因為豆皮現做都可以立刻試吃，許富凱抓起一大片新鮮豆皮就撕著吃起來，王彩樺則對老闆調侃道：「老闆，你有豆皮，我有厚臉皮！」

林美秀認真做豆皮。（三立提供）

待在製作豆皮的高溫環境裡猶如在三溫暖蒸氣室，許富凱事後滿臉汗的說：「暈暈暈！」而大家才剛在豆皮工廠吃得開心，林美秀還幻想「吃豆皮變美」不想走，但仍得面對現實，前往下一站進行「蒜頭飯挑戰」。

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許富凱（左起）、庭庭、王彩樺和林美秀（右一）前往雲林莿桐農會。（三立提供）

大家從剝大蒜開始，到製作蒜頭炒飯，庭庭意外地做出了比媽媽更美味的蒜頭飯，而許富凱因大蒜炒過頭，成品苦到讓農會總幹事邊吃邊飆淚；擔任大廚的林美秀更是腦洞大開，竟把楊桃和牛肉合體入菜做成創意料理，引發全場驚呼。

林美秀認真做豆皮。（三立提供）

林美秀在錄影後表示非常喜歡與農民交流，尤其是與阿公阿嬤們聊天時，感受到了濃濃的台灣味和真誠；王彩樺則因一直支持小農而參加這個節目，「農民們非常辛苦，完全靠天吃飯，有時看到他們在工作中受傷，真的很心疼。」

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